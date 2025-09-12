Wartales z dużą nowością. Czekaliśmy na to blisko 4 lata

The Fief to jedno z najważniejszych rozszerzeń Wartales.
Shiro Games zapowiedziało najnowszy dodatek do swojej taktycznej gry RPG. Wartales: The Fief wprowadzi mechanikę zarządzania własnym lennem – funkcję, o którą gracze prosili jeszcze w czasach wczesnego dostępu. Twórcy ujawnili także zwiastun prezentujący nową zawartość.
Wartales – własne lenno i nowe mechaniki
The Fief zadebiutuje 25 września wyłącznie na PC. Cena dodatku została ustalona na 59,99 zł (12,99 dolara i euro). W DLC gracze otrzymają możliwość rozbudowywania i ulepszania własnego lenna – poprzez budowę dróg, wznoszenie nowych budowli, ustalanie priorytetów w łańcuchu produkcyjnym oraz uchwalanie praw.
Twórcy podkreślają, że szczególnym wyzwaniem będzie zaspokajanie potrzeb różnych grup społecznych – chłopów, uczonych i szlachty – co wymusi balansowanie decyzji i wprowadzanie elementów dyplomacji. O stanie swojego lenna gracze będą dowiadywać się po rozbiciu obozu.
GramTV przedstawia:
Shiro Games od premiery pełnej wersji Wartales w 2023 roku regularnie rozbudowuje grę o nowe funkcje. The Fief to jedno z najważniejszych rozszerzeń, które ma na celu pogłębienie warstwy strategicznej i zwiększenie immersji. Na razie nie podano informacji o ewentualnym wydaniu DLC na konsole.
Wartales jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale The Fief na starcie trafi wyłącznie na komputery osobiste.