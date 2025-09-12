Zaloguj się lub Zarejestruj

Wartales z dużą nowością. Czekaliśmy na to blisko 4 lata

Mikołaj Berlik
2025/09/12 12:00
The Fief to jedno z najważniejszych rozszerzeń Wartales.

Shiro Games zapowiedziało najnowszy dodatek do swojej taktycznej gry RPG. Wartales: The Fief wprowadzi mechanikę zarządzania własnym lennem – funkcję, o którą gracze prosili jeszcze w czasach wczesnego dostępu. Twórcy ujawnili także zwiastun prezentujący nową zawartość.

Wartales
Wartales

Wartales – własne lenno i nowe mechaniki

The Fief zadebiutuje 25 września wyłącznie na PC. Cena dodatku została ustalona na 59,99 zł (12,99 dolara i euro). W DLC gracze otrzymają możliwość rozbudowywania i ulepszania własnego lenna – poprzez budowę dróg, wznoszenie nowych budowli, ustalanie priorytetów w łańcuchu produkcyjnym oraz uchwalanie praw.

Twórcy podkreślają, że szczególnym wyzwaniem będzie zaspokajanie potrzeb różnych grup społecznych – chłopów, uczonych i szlachty – co wymusi balansowanie decyzji i wprowadzanie elementów dyplomacji. O stanie swojego lenna gracze będą dowiadywać się po rozbiciu obozu.

Shiro Games od premiery pełnej wersji Wartales w 2023 roku regularnie rozbudowuje grę o nowe funkcje. The Fief to jedno z najważniejszych rozszerzeń, które ma na celu pogłębienie warstwy strategicznej i zwiększenie immersji. Na razie nie podano informacji o ewentualnym wydaniu DLC na konsole.

Wartales jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale The Fief na starcie trafi wyłącznie na komputery osobiste.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1527950/view/528731659977097535

Komentarze
2
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 12:34
Yarod napisał:

Nadal niestety warstwa taktyczna zostawia wiele do życzenia. Nie ma np ustawiania łucznikow na wyższych elementach a sami łucznicy szczególnie z pewnym jednym artefaktycznym łukiem to generalnie likwidatorzy. Z drugiej strony pikinierzy są dramatycznie słabi

Zapomniałem: nie ma też overWatcha, jest tylko odstapienie, ew jako perk. ogolnie to fajna grą ale czuć budzet.

Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 12:26

Nadal niestety warstwa taktyczna zostawia wiele do życzenia. Nie ma np ustawiania łucznikow na wyższych elementach a sami łucznicy szczególnie z pewnym jednym artefaktycznym łukiem to generalnie likwidatorzy. Z drugiej strony pikinierzy są dramatycznie słabi




