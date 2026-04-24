One More Game 2026 - przeżyjmy to jeszcze raz! Zobaczcie wideorelację z eventu!

Jak już pewnie wiecie, w pierwszej połowie kwietnia Wrocław po raz kolejny stał się stolicą polskiego gamingu. One More Game 2026 przyciągnęło do Hali Stulecia tysiące fanów gier wideo, planszówek i popkultury, którzy przez dwa dni mogli sprawdzić najnowsze produkcje, wziąć udział w turniejach oraz spotkać twórców i pasjonatów. Tegoroczna edycja pokazała, że wydarzenie z roku na rok rośnie, a jego formuła trafia do coraz szerszego grona odbiorców, dlatego jeśli chcecie zobaczyć jak to wszystko wyglądało, to zachęcamy was do obejrzenia naszej wideorelacji!

Wideorelacja z One More Game 2026

Podczas eventu dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa gamingowa, gdzie odwiedzający mogli przetestować nowoczesny sprzęt komputerowy ACTINA na podzespołach Intela oraz zagrać w najnowsze produkcje, jak choćby świeżo wydany Screamer. Sporo emocji wzbudził także Boss Challenge. To było wyjątkowe wyzwanie łączące rywalizację w szachach z Olaczką, Tekkenie 8 z Muradinem, MotoGP 25 z Gucio1846 i DiRT Rally 2.0 z KacperRabbit.trip. Najlepsi uczestnicy walczyli nie tylko o uznanie publiczności, ale również o atrakcyjne nagrody w tym potężnego PeCeta od ACTINA. Na strefie Gigantów Programowania i ING można było nabyć sporo wiedzy, która szczególnie może przydać się młodzieży w ich dalszym rozwoju.