One More Game 2026 - przeżyjmy to jeszcze raz! Zobaczcie wideorelację z eventu!

Gram.pl
2026/04/24 11:20
Zobaczcie jak wyglądała impreza One More Game i dlaczego warto pojawić się na niej w przyszłym roku!

Jak już pewnie wiecie, w pierwszej połowie kwietnia Wrocław po raz kolejny stał się stolicą polskiego gamingu. One More Game 2026 przyciągnęło do Hali Stulecia tysiące fanów gier wideo, planszówek i popkultury, którzy przez dwa dni mogli sprawdzić najnowsze produkcje, wziąć udział w turniejach oraz spotkać twórców i pasjonatów. Tegoroczna edycja pokazała, że wydarzenie z roku na rok rośnie, a jego formuła trafia do coraz szerszego grona odbiorców, dlatego jeśli chcecie zobaczyć jak to wszystko wyglądało, to zachęcamy was do obejrzenia naszej wideorelacji!

One More Game 2026 – Beat the Boss challenge
Wideorelacja z One More Game 2026

Podczas eventu dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa gamingowa, gdzie odwiedzający mogli przetestować nowoczesny sprzęt komputerowy ACTINA na podzespołach Intela oraz zagrać w najnowsze produkcje, jak choćby świeżo wydany Screamer. Sporo emocji wzbudził także Boss Challenge. To było wyjątkowe wyzwanie łączące rywalizację w szachach z Olaczką, Tekkenie 8 z Muradinem, MotoGP 25 z Gucio1846 i DiRT Rally 2.0 z KacperRabbit.trip. Najlepsi uczestnicy walczyli nie tylko o uznanie publiczności, ale również o atrakcyjne nagrody w tym potężnego PeCeta od ACTINA. Na strefie Gigantów Programowania i ING można było nabyć sporo wiedzy, która szczególnie może przydać się młodzieży w ich dalszym rozwoju.

Na miejscu nie zabrakło turniejów e-sportowych, które tradycyjnie przyciągnęły wielu uczestników. Publiczność mogła śledzić pojedynki w popularnym Counter-Strike 2 i kilku innych tytułach. Obok nowoczesnych stanowisk organizatorzy przygotowali również większą niż przed rokiem strefę retro, gdzie można było wrócić do klasycznych konsol i kultowych gier sprzed lat. Jednym z mocniejszych punktów wydarzenia była rozbudowana strefa planszówkowa. Uczestnicy mieli do dyspozycji setki tytułów, od szybkich gier rodzinnych po bardziej wymagające strategie i sesje RPG. Stoły niemal przez cały czas były zajęte, a atmosfera wspólnej zabawy przyciągała zarówno doświadczonych graczy, jak i osoby, które dopiero zaczynały swoją przygodę z planszówkami. Program uzupełniły konkurs cosplay, quizy oraz warsztaty tematyczne, dzięki którym One More Game 2026 ponownie potwierdziło swoją pozycję jednego z najciekawszych wydarzeń dla graczy w Polsce.

Zobaczcie jak to wszystko wyglądało w praktyce:

