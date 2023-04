Warner nie wierzy w przesyłanie strumieniowe filmów. Premiery kinowe tak, a produkcje dla Max mogą poczekać

Dyrektor generalny Warner Bros. Discovery – David Zaslav – potwierdził, że jego firma jest mocno zaangażowana w produkcję filmów kinowych i jest gotowa inwestować w nie sporo pieniędzy. Powinniśmy spodziewać się około 20 widowisk rocznie. Jednocześnie przyznał, że nie widzi potencjału w produkcji filmów wyłącznie na potrzeby streamingu.

Wierzymy duży ekran. Nie spieszymy się z dostarczaniem filmów Maxowi. To świetna usługa, ale filmy z premierą w kinach, radzą sobie znacznie lepiej niż którykolwiek z filmów zrobionych bezpośrednio dla streamingu. Nie spieszy się nam z filmami dla Max.

20 filmów kinowych rocznie od Warnera

Prezes Warnera zadeklarował, że wzrośnie ilość filmów produkowanych rocznie. David Zaslav zaskarbił sobie zaufanie branży kinowej, kiedy okazało się, że zrywa z polityką poprzednika polegającą na wpuszczaniu wszystkich filmów do HBO Max tuż po premierze. Dla właścicieli kin był to ogromny cios, kiedy zaczynali zbierać się po katastrofie wywołanej przez koronawirusa. Nowy komunikat też odczytywany jest bardzo pozytywnie, ponieważ oznacza on, że jedna z najważniejszych wytwórni na świecie, przedkłada kina nad panoszących się ostatnio streamerów.