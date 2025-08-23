Warner Bros. przygotowuje film o legendzie koszykówki – ale to nie typowa biografia

Warner Bros. ujawnił plany filmu o Kobem Bryancie, zatytułowanego With the 8th Pick. Projekt jest wciąż w fazie rozwoju, a scenariusz napisali Alex Sohn i Gavin Johannsen. Zamiast typowej biografii film ma przyjąć formę thrillera, osadzonego w dniach poprzedzających draft NBA w 1996 roku.

Kobe Bryant – powstanie film o koszykarzu

Historia pokaże wydarzenia z punktu widzenia Johna Nasha, dyrektora generalnego New Jersey Nets, oraz Johna Calipariego, nowego trenera, którzy starają się przekonać młodego Kobego Bryanta do gry w swoim zespole. Nets borykali się z problemami finansowymi, a Kobe już od dawna marzył o grze dla Los Angeles Lakers. Dodatkowo jego kontrakt z Adidasem był znacznie bardziej atrakcyjny w Kalifornii niż w New Jersey.