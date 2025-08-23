Zaloguj się lub Zarejestruj

Warner Bros. przygotowuje film o legendzie koszykówki – ale to nie typowa biografia

Ten film może zaskoczyć, ma przypominać niedawny Air.

Warner Bros. ujawnił plany filmu o Kobem Bryancie, zatytułowanego With the 8th Pick. Projekt jest wciąż w fazie rozwoju, a scenariusz napisali Alex Sohn i Gavin Johannsen. Zamiast typowej biografii film ma przyjąć formę thrillera, osadzonego w dniach poprzedzających draft NBA w 1996 roku.

Kobe Bryant
Kobe Bryant

Kobe Bryant – powstanie film o koszykarzu

Historia pokaże wydarzenia z punktu widzenia Johna Nasha, dyrektora generalnego New Jersey Nets, oraz Johna Calipariego, nowego trenera, którzy starają się przekonać młodego Kobego Bryanta do gry w swoim zespole. Nets borykali się z problemami finansowymi, a Kobe już od dawna marzył o grze dla Los Angeles Lakers. Dodatkowo jego kontrakt z Adidasem był znacznie bardziej atrakcyjny w Kalifornii niż w New Jersey.

Film porównywany jest do Air Bena Afflecka, który w dramatyczny sposób pokazał kulisy kontraktów sportowych, ale w przeciwieństwie do niego, w With the 8th Pick na ekranie pojawią się sami Kobe i jego ojciec, Joe „Jellybean” Bryant, co ma dodać historii jeszcze większej autentyczności. Przypomnijmy, że Kobe Bryant był legendarnym koszykarzem NBA, pięciokrotnym mistrzem ligi i jednym z najlepszych zawodników w historii Los Angeles Lakers, który tragicznie zginął w wypadku helikoptera w 2020 roku.

Na razie nie ogłoszono obsady ani reżysera. Wiadomo jednak, że produkcja nie będzie skupiać się na karierze Kobego ani jego tragicznej śmierci, lecz pokaże pełen wyzwań świat draftu NBA i młodego fenomenalnego zawodnika, który odmienił koszykówkę. Plany już teraz są ambitne, czekamy zatem na więcej informacji.

