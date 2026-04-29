Warner Bros. po cichu usunęło grę ze sklepów. Ciemna strona cyfrowej sprzedaży

Można było, ale już nie można. Niespodziewanie bowiem i bez żadnej zapowiedzi Warner Bros. Games wycofało Auta 3 ze sprzedaży cyfrowej. Oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu braliście pod uwagę zakup Wysokich Obrotów, ale czekaliście na lepszą okazję, to cóż – za późno. Co ciekawe, ani Avalanche, ani też Warner Bros. nie skomentowało oficjalnie powodów takiej decyzji. Podejrzewa się jednak, że może to mieć związek z wygaśnięciem umowy licencyjnej pomiędzy WB a Disneyem, który ma prawa do marki Auta. Gdyby faktycznie tak było, to trudno powiedzieć, czy obaj medialni giganci zdecydują się ponownie połączyć siły, czy też trzecia część growych Aut przepadła bezpowrotnie.

Trzeba pamiętać, że problem nie tkwi w samym Auta 3: Wysokie Obroty, bo produkcja ta ani nie była szczególnie dobra, ani nie miała szczególnego znaczenia dla branży. Bardziej chodzi o sam schemat, który spokojnie może w przyszłości może powtórzyć się w przypadku znacznie większej produkcji. Zresztą, takie sytuacje miały już miejsce, gdy z przyczyn licencyjnych ze sprzedaży znikały całe gry (np. Deadpool), lub też w ramach aktualizacji usuwano np. utwory w radiu (GTA: San Andreas).