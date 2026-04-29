Warner Bros. po cichu usunęło grę ze sklepów. Ciemna strona cyfrowej sprzedaży

Maciej Petryszyn
2026/04/29 15:30
Sprzedaż cyfrowa to ogromna wygoda. Nie musimy wychodzić z domu – odpalamy komputer, płacimy i od razu ściągamy, a potem gramy.

Niemniej ma ona też swoje ciemne strony. Np. w każdej chwili dany tytuł może momentalnie zniknąć ze sprzedaży.

Warner Bros. Games
Warner Bros. Games

Bez zapowiedzi Warner Bros. Games usuwa grę ze sklepów

Z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianym przypadku. Ale po kolei. Mamy rok 2017, a studio Avalanche Software dzieli jeszcze 6 lat od momentu wydania Hogwarts Legacy. Niemniej Amerykanie są zajęci zupełnie inną znaną marką, jaką są Auta. Animacja Pixara przyciąga przed ekrany rzesze dzieci i jest przyczynkiem do stworzenia kilku gier. Jedną z nich jest Auta 3: Wysokie Obroty, za które odpowiedzialne jest właśnie Avalanche. Produkcja omija komputery osobiste, ukazując się jedynie na konsolach i zbiera mieszane recenzje. Niemniej po dziś dzień można było spokojnie kupić ją zarówno na PlayStation i Xboxa, jak i na Nintendo Switch.

Można było, ale już nie można. Niespodziewanie bowiem i bez żadnej zapowiedzi Warner Bros. Games wycofało Auta 3 ze sprzedaży cyfrowej. Oznacza to, że jeżeli z jakiegoś powodu braliście pod uwagę zakup Wysokich Obrotów, ale czekaliście na lepszą okazję, to cóż – za późno. Co ciekawe, ani Avalanche, ani też Warner Bros. nie skomentowało oficjalnie powodów takiej decyzji. Podejrzewa się jednak, że może to mieć związek z wygaśnięciem umowy licencyjnej pomiędzy WB a Disneyem, który ma prawa do marki Auta. Gdyby faktycznie tak było, to trudno powiedzieć, czy obaj medialni giganci zdecydują się ponownie połączyć siły, czy też trzecia część growych Aut przepadła bezpowrotnie.

Trzeba pamiętać, że problem nie tkwi w samym Auta 3: Wysokie Obroty, bo produkcja ta ani nie była szczególnie dobra, ani nie miała szczególnego znaczenia dla branży. Bardziej chodzi o sam schemat, który spokojnie może w przyszłości może powtórzyć się w przypadku znacznie większej produkcji. Zresztą, takie sytuacje miały już miejsce, gdy z przyczyn licencyjnych ze sprzedaży znikały całe gry (np. Deadpool), lub też w ramach aktualizacji usuwano np. utwory w radiu (GTA: San Andreas).

Źródło:https://gamerant.com/cars-driven-win-shut-down-nintendo-playstation-xbox-2026/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

