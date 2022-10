Warner Bros. wyda NFT z Władcy Pierścieni. W planach jest stworzenie Movieverse

Takiej informacji nie spodziewali się chyba nawet najwięksi miłośnicy oraz krytycy Władcy Pierścieni. Pomimo tego, iż niedawno do tegoż właśnie uniwersum dołączył serial Pierścienie Władcy, który praktycznie od samego początku wywoływał – zazwyczaj – skrajnie negatywne emocje, taki obrót spraw zaskoczył niemalże wszystkich. Jak bowiem podaje portal Variety, korporacja Warner Bros. Discovery nawiązała współpracę z firmą Web3 Eluvio, aby wspólnie przygotować The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Extended Version) Web3 Movie Experience. Co kryje się pod tą nazwą?

Początek NFT Movieverse od Warner Bros.

Pod tą nazwą kryje się kolekcja niewymiennych tokenów – znanych szerzej jako nieszczęsne NFT – która ma zapoczątkować WB Movieverse. Wytwórnia ma bowiem w planach przeniesienie swojej działalności z klasycznej rozrywki domowej oraz kolekcji DVD na NFT, aby w przyszłości móc oferować pełnometrażowe, stokenizowane filmy fabularne. Dyrektor generalny Eluvio, Michelle Munson, nie kryje swojego podekscytowania projektem i twierdzi, że ta współpraca jest w stanie pomóc dostarczyć filmy pod postacią NFT do szerszej grupy konsumentów: