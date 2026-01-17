Netflix zapewnia: kina są bezpieczne. Branża nie jest przekonana

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o wpisie Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Prezydent USA udostępnił tam artykuł zatytułowany „Stop przejęciu kultury przez Netflix”, w którym skrytykowano planowane przejęcie Warner Bros. przez streamingowego giganta. Autor tekstu, John Pierce, przekonywał, że Netflix próbuje zbudować „monopol medialny”, a lepszym rozwiązaniem byłaby oferta Davida Ellisona, właściciela Paramount. Czy faktycznie jest tak, że tradycyjny model dystrybucji kinowej jest obecnie zagrożony?

Ted Sarandos uspokaja: filmy będą trafiać do kin

Do sprawy odniósł się współprezes Netflixa, Ted Sarandos, w rozmowie z The New York Times. Jak przyznał, był zaskoczony reakcją Trumpa.