A ostrzegano, aby tego nie robić - Suicide Squad to największa porażka od lat

Jeśli szukać najbardziej oczywistego przepisu na rynkową porażkę pewnie trzeba wskazać na ten scenariusz - topowe studio specjalizujące się w produkcjach dla pojedynczego gracza i opowiadaniu historii robi grę-usługę. Praktycznie każdy połamał sobie na tym nogi. Jedni ściągnęli gips i idą dalej przed siebie, a inni muszą liczyć się z większymi konsekwencjami. Wygląda na to, że Rocksteady Studios będzie zaliczane do tej drugiej grupy. Ich Suicide Squad to porażka. Wielka. Wręcz na skalę niewyobrażalną nawet w najbardziej pesymistycznych scenariuszach. Mamy na to kilka liczb.

3143 dni potrzebowało Rocksteady Studios od momentu wydania Batman: Arkham Knight, aby wypuścić Suicide Squad: Kill the Justice League. Daje to prawie 9 lat, w czasie których, oprócz DLC do ostatniego dzieła, brytyjski deweloper skończył tylko Arkham VR na gogle wirtualnej rzeczywistości. To wręcz szokująco długi czas od wydania jednej dużej gry do drugiej. Dla porównania CD Projekt RED, który Wiedźmina 3 wprowadził do sprzedaży miesiąc przez Batman: Arkham Knight, w tym okresie zdążył wyprodukować dwa duże dodatki do Dzikiego Gonu, samodzielnego Gwinta wymagającego dużo popremierowego wsparcia, mniejszą Wojnę Krwii, a także Cyberpunka 2077, którego było też czas naprawić oraz uzupełnić o spore rozszerzenie. Do tego wszystkiego już powoli zaczynamy rozglądać się za zapowiedzią kolejnego Wiedźmina. To jest przepaść. Aż ciężko mi wskazać inne duże studio, które miało tak ogromną przerwę między premierami swoich dwóch gier.

Jak spojrzymy na liczby opisujące wyniki Suicide Squad te 9 lat produkcji robią się jeszcze bardziej szokujące. Zacznijmy od ocen. Obecnie wynik na Metacritic to marne 60% na konsolach i 64% na PC. Oceny użytkowników to jeszcze bardziej porażające 3,8/10. Na Steamie jest nieco lepiej, bo tam 80% opinii jest pozytywnych. System na platformie Valve jest jednak moim zdaniem najmniej wiarygodny, a więc nie przykładam do niego aż takiej uwagi. Liczby mówią jednak wszystko. W naszej recenzji Radek wystawił 6/10 i trafnie podsumował obecną sytuację.

Gdyby za Suicide Squad: Kill The Justice League odpowiadali deweloperzy z WB Games Montreal, można byłoby mówić o ogromnym progresie studia względem Gotham Knights. Ciężko jednak zapomnieć, że nastawiony na kooperację Legion Samobójców wyszedł spod ręki Rocksteady. Twórcom ewidentnie zabrakło doświadczenia w podobnych grach, przez co tytuł powiela większość błędów gier-usług, nie oferując niczego ciekawego w zamian.

Zainteresowanie grą - problem większy niż recenzje

Przejdźmy do najważniejszych danych, które jasno pokazują skalę porażającej porażki Suicide Squad. Ich źródłem jest niezawodne w takich sytuacjach serwis SteamDB. Na platformie Valve w szczytowym momencie w produkcję Rocksteady grało tylko 13 459 osób. Oczywiście nie jest to skrajnie słaby wynik, ale mówimy o grze AAA, od znanego dewelopera, z gigantyczną marką i modelem rozgrywki, który sprzyja długim sesjom. Dla porównania wydany w lutym Helldivers II w szczycie zgromadził ponad 450 tysięcy osób. Widzicie różnicę? Co gorsza, obecnie w Suicide Squad dziennie gra mniej niż 1000 osób i to w najlepszym momencie. To mniej niż dziesięcioletnie Batman: Arkham Knight (ponad 4 tysiące w godzinach szczytu)! Nie ma jednak powodu przyzwyczajać się do tych liczb, ponieważ trend jest mocno spadkowy. Widać to wyraźnie na poniższym wykresie, który pokazuje liczbę jednocześnie grających od momentu premiery. Gry-usługi często mają krótko po premierze trend wzrostowy, a tutaj jest wręcz przeciwnie. Nie dość więc, że liczby są bardzo niskie to jeszcze szybko lecą na łeb na szyję. To już jest skrajnie niepokojące.