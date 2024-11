Warner Bros nie boi się współpracy z JK Rowling przy nowym Harrym Potterze. Studio broni autorki

Warner Bros. nie boi się przyznać, że współpracuje z J.K. Rowling pomimo jej licznych komentarzy na platformie X, które uważane są za krytykę osób transpłciowych. The Times of London poinformowało, że studio wydało oświadczenie, w którym wyjaśniło swoje poparcie dla kontynuowania współpracy z pisarką.

Prace nad serialowym rebootem Harry’ego Pottera już trwają. Obecnie znajdują się na etapie pisania scenariuszy oraz castingów do głównych ról. Niedawno ujawniono, że jednym z kandydatów do roli dyrektora Albusa Dumbledore’a jest aktor znany z kilku oscarowych produkcji. Od dyrektora wykonawczego Warner Bros., Petera van Rodena, dowiedzieliśmy się z kolei, dla kogo szykowana jest serialowa wersja przygód nastoletniego czarodzieja. Okazuje się, że w projekt zaangażowana jest również J.K. Rowling, zarówno na poziomie scenariuszy, jak i castingów. To zezłościło niektóre grupy w mediach społecznościowych, które uważają pisarkę za transfobkę. Wytwórnia postanowiła jednak stanąć w obronie twórczyni Harry’ego Pottera i wydała w tej sprawie krótki komunikat.

Scenarzystką i showrunnerką serialowej wersji Harry’ego Pottera jest Francesca Gardiner, która pracowała przy takich tytułach jak Sukcesja i Mroczne materie. Reżyserię niektórych odcinków powierzono Markowi Mylodowi, znanemu z pracy nad Sukcesją i The Last of Us. Był także reżyserem filmu Menu.

Zdjęcia do serialu mają ruszyć już na wiosnę przyszłego roku. Data premiery jest jeszcze nieznana, ale studio Warner Bros. Discovery celuje w rok 2026.