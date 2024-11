Do kogo skierowany jest serialowy reboot Harry’ego Pottera. Rowling nie bierze udziału w produkcji

Jak można było się domyślać, Warner Bros. celuje w najmłodszą grupę wiekową, czyli dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Potwierdził to Peter van Roden, dyrektor wykonawczy, który przyznał, że nie ma większego rozróżnienia między nowymi i starymi fanami Harry’ego Pottera, dlatego też zależy im na pozyskaniu zupełnie nowych, poczynając od zainteresowania magicznym światem młode osoby.

Choć milenialsi mają – i prawdopodobnie zawsze będą – podstawowymi odbiorcami Pottera, van Roden twierdzi, że celem serii jest dotarcie do fanów w wieku od 5 lat, przy czym „najlepszy moment” zaczyna się około 7 lub 8 lat.

Niektórzy fani filmowej serii i książkowego pierwowzoru obawiają się, że serial zmieni wiele elementów, dostosowując go do „współczesnej widowni”. Już samo ogłoszenie castingów do głównych ról wzbudziło spore obawy i niektóre osoby miały nadzieję, że chociaż J.K. Rowling zatrzyma „postępowe zmiany” w serii. Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie, gdyż autorka nie jest już zaangażowana w zarządzenie franczyzą, ale jest na bieżąco informowana przez Warner Bros. o ich decyzjach.

Rowling nie jest zaangażowana w zarządzanie franczyzą, ale dyrektorzy WBD informują ją na bieżąco za pośrednictwem swojego agenta literackiego – czytamy w artykule Variety.