Warner Bros ma nowy hit. Aż 100% krytyków poleca ten film

Zniknięcia mogą być nie tylko najlepszym horrorem tego roku, ale nawet jednym z najlepszych produkcji, jakie zadebiutują przez cały 2025 rok. Wskazują na to pierwsze recenzje, które już trafiły do sieci. Chociaż jest ich obecnie zaledwie jedenaście, to każda z nich jest pozytywna, a wśród krytyków panuje euforia wokół najnowszego tytułu od Warner Bros. Na Rotten Tomatoes produkcja ma więc 100% pozytywnych opinii i przeważają oceny rzędu 8-9/10, co wskazuje, że najnowszy film w reżyserii Zacha Creggera, twórcy docenionych Barbarzyńców, jest filmem, który warto będzie zobaczyć na dużym ekranie. Poniżej znajdziecie opinie z wybranych recenzji.

Zniknięcia – film z 100% pozytywnych recenzji

Zniknięcia jest filmem równie niepokojącym i intelektualnym, co niemal kreskówkowo zabawnym, tworząc mieszankę emocji, która jest niemal tak rozbrajająca, jak sam film – Inverse.

Pod warstwą brutalnych scen przemocy i krwawych obrazów, scenarzysta i reżyser Zach Cregger prezentuje opowieść ostrzegającą przed niebezpieczeństwami myślenia grupowego i mentalnością roju, zwłaszcza w kontekście młodych ludzi - Exclaim!.

Ogólnie rzecz biorąc, Zniknięcia to świetna kinowa rozrywka i dobrze zrealizowany horror - Geeks of Color.

Jest intymny, a jednocześnie epicki, przerażający, a przy tym doskonale korzysta z humoru jako punktu akcentującego, i nawet najbardziej doświadczeni kinomani będą zaskoczeni jego zwrotami akcji – CinemaBlend.

To wspaniała mieszanka złych wibracji i makabrycznej zabawy – Zniknięcia to jeden z najlepszych horrorów roku – Slashfilm.

Film stanowi wyraźny krok naprzód dla Creggera jako reżysera. Widać, że wziął to, co zadziałało w Barbarzyńcach i udoskonalił to, co wcześniej szwankowało – CGMagazine.