Warner Bros. Games pracuje nad nową grą. Premiera jeszcze w tym roku?

Choć szczegóły na temat projektu są na razie bardzo skąpe, Maraia opisuje swoją rolę jako „głównego projektanta odpowiedzialnego za doświadczenie gracza na starcie gry, narrację, zadania oraz personalizację postaci”. Tego typu opis pasuje do wielu gatunków, ale sugeruje raczej większy projekt z elementami RPG lub przygodowymi.

Co ciekawe, dziennikarz Bloomberg, Jason Schreier, wspominał wcześniej w podcaście Kinda Funny, że Monolith Productions pracowało po Shadow of War nad nowym IP, które jednak zostało anulowane w 2021 roku, zanim studio zaczęło tworzyć Wonder Woman. Czyżby ten nowy projekt był jakąś formą powrotu do tamtej koncepcji? Przypomnijmy, że w ubiegłym roku dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, przyznał, że dział gier „znacznie nie spełnia swojego potencjału”. W związku z tym firma planuje skoncentrować się na czterech mocnych i dochodowych markach takich jak:

Hogwarts Legacy,

Mortal Kombat,

Gra o Tron,

Uniwersum DC (szczególnie Batman).

Mimo że gra z Wonder Woman została anulowana, wydaje się, że Warner Bros. Games może jeszcze zaskoczyć graczy czymś świeżym i powinniśmy się o tym przekonać jeszcze w tym roku.