Warhammer: Vermintide 2 świętuje siódmą rocznicę. Zagracie na nowej mapie i z podwójnym XP

Warhammer: Vermintide 2 zadebiutowało w 2018 roku, zdobywając uznanie graczy i krytyków jako udana kontynuacja Warhammer: End Times – Vermintide z 2015 roku. Dzięki dynamicznej, czteroosobowej kooperacyjnej rozgrywce często porównywano tę produkcję do Left 4 Dead, z tą różnicą, że zamiast hord zombie, gracze walczą z falami Skavenów. Studio Fatshark, nieustannie rozwija grę, co pozwoliło im utrzymać tysiące aktywnych graczy na Steamie, nawet siedem lat po premierze.

Warhmammer: Vermintide 2 świętuje siódmą rocznicę

Szczegóły dotyczące rocznicowego wydarzenia Vermintide 2 zostały opublikowane na platformie Steam. W ramach eventu gracze mogą zdobyć nową, rocznicową ramkę portretową oraz korzystać z podwójnego doświadczenia aż do 16 marca. Ponadto dodano nową mapę dla trybu Versus – A Grudge Served Cold, która została dostosowana do specyfiki PvP. Twórcy zmienili niektóre elementy poziomu, dodali nowe cele misji i ulepszyli balans. Fatshark ma do dyspozycji wiele misji, które można zaadaptować na potrzeby PvP, co pozwala na dodawanie nowej zawartości bez konieczności angażowania zbyt dużych zasobów studia.