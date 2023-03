Warhammer: Vermintide 2 doczeka się darmowego DLC

Przyznajcie się, gracie w Warhammer 40,000: Darktide czy może woleliście pozostać przy Warhammer: Vermintide 2? Mamy dobre wieści dla fanów starszej z tych gier. Ekipa ze studia Fatshark poinformowała, że produkcja już wkrótce wzbogaci się o darmowe DLC. Poniżej znajdziecie trailer przybliżający rozszerzenie.

Darmowe DLC do Warhammer: Vermintide 2. Twórcy świętują 5. urodziny

Dodatek zatytułowany Tower of Treachery zadebiutuje na rynku już 28 marca i w pierwszej kolejności będzie dostępny na PC. Gracze konsolowi muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać nieco dłużej. Deweloperzy zapowiedzieli, że wersje przeznaczone na PlayStation 4 i Xbox One otrzymają update na początku drugiego kwartału.



Za sprawą DLC do gry zawita nowa, dwuczęściowa przygoda, która będzie rozgrywać się na mapach Trail of Treachery i Tower of Treachery.



W Trail of Treachery od nas i naszych towarzyszy zależeć będą losy karawany przewożącej cenny ładunek do wioski nękanej dziwnymi i niezwykłymi wydarzeniami. W Tower of Treachery ponownie odwiedzimy znane tereny, ale będzie nam przyświecał nowy cel. Sofia Fuegonasus przejęła starą kryjówkę Olesyi i próbuje szerzyć jej zepsucie w Górach Szarych, Bretonii i Reiklandzie. Naszym zadaniem jest powstrzymanie jej śmiercionośnych planów.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer: Vermintide 2 zadebiutowało na rynku w 2018 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Dodatek został przygotowany z okazji 5 urodzin gry.