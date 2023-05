Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin to nowy RTS od Frontier Developments

Nie zabraknie także możliwości zabawy przez sieć. Użytkownicy będą mogli mierzyć się w trybach standardowych lub sprawdzić swoje umiejętności w grach rankingowych. Warto dodać, że Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin otrzyma również wsparcie dla funkcji cross-play. Gracze będą mogli więc cieszyć się wspólną rozgrywkę, bez względu na posiadaną platformę.

W Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin gracze tworzą armie jednostek inspirowanych zestawami Warscrolls do Age of Sigmar, którymi następnie dowodzą w zróżnicowanych misjach i trybach. Każdy z oddziałów charakteryzuje się odpowiednimi taktycznymi słabymi i mocnymi stronami – informuje opis gry na Steam.