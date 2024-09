Warhammer 40,000: Space Marine 2 z prezentacją dwóch bardzo wytrzymałych klas

Najnowszy zwiastun Warhammer 40,000: Space Marine 2. pozwala rzucić okiem na klasy Bulwark oraz Heavy. Gracze, którzy zdecydują się postawić na pierwszą z wymienionych klas, będą mogli w trakcie rozgrywki rozwinąć Sztandar Kapituły, by zainspirować swoich sojuszników do walki. Na jej wyposażeniu znajdzie się też tarcza, która będzie w stanie pochłonąć „imponującą ilość obrażeń”.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 9 września 2024 roku. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcją, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!