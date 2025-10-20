Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Space Marine 2 w pudełkowym wydaniu na PS5 za 166 zł na Allegro

Patrycja Pietrowska
2025/10/20 14:30
0
0

Wersja fizyczna Space Marine 2 na PS5 w dobrej cenie.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 w wersji pudełkowej na PlayStation 5 dostępny jest teraz w atrakcyjnej cenie. Gracze mogą kupić fizyczne wydanie gry na Allegro już za 166 zł. To świetna okazja dla fanów uniwersum.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 na PS5 w dobrej cenie

Na Allegro znajdziemy dobrą ofertę na Warhammer 40,000: Space Marine 2 w wersji pudełkowej przeznaczonej na PlayStation 5. Gra dostępna jest w cenie 166 zł.

Zostań wcieleniem nadludzkich zdolności i brutalności kosmicznego marine, najwspanialszego spośród wojowników Imperatora. Powstrzymaj potwory galaktyki podczas wielkich bitew na odległych planetach, używając arsenału śmiercionośnych umiejętności i druzgoczących broni. Odkryj mroczne sekrety, które przegnają wieczną noc, i udowodnij swoją lojalność wobec ludzkości.

Zmiażdż roje tyranidów. Obroń ludzkość.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

