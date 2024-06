Turowa strategia 4X pozwala wcielić się w SI. Heart of the Machine wypróbujemy za darmo w ramach wersji demo

Wydawca Manor Lords udostępnił demo Heart of the Machine.

W ramach Steam Next Fest pojawiła się masa wersji demonstracyjnych, które pozwalają przetestować nadchodzące produkcje. Wśród nich znajduje się między innymi city-builder w klimacie Fallouta, The Alters od 11 bit studios czy polska gra o Janosiku. Kolejnym tytułem, który wciąż można wypróbować za darmo, jest intrygująca, turowa strategia 4X zatytułowana Heart of the Machine.

Heart of the Machine z wersją demonstracyjną. Strategia pozwala wcielić się w samoświadomą SI

Jeszcze do 17 czerwca potrwa Steam Next Fest – wydarzenie, podczas którego możemy przetestować setki dem różnych gier. Wśród nich znajduje się między innymi ciekawa, turowa strategia 4X, która pozwala wcielić się w samoświadomą sztuczną inteligencję. Heart of the Machine oferuje klimat science-fiction i zabiera zainteresowanych do dalekiej przyszłości.

Zainteresowani otrzymują do swojej dyspozycji różnorodne narzędzia, które pozwolą wykonać misje, a także pokonać przeciwników. Gracze będą mogli stworzyć armię robotów i unicestwić ludzkość, ale także zostać bogiem-maszyną, którego wyznawać będą obywatele „zacofanej planety”, Ziemi. W Heart of the Machine spotkamy kilka klas jednostek, z których każda posiada własne możliwości, umiejętności i specjalizacje, w tym androidy bojowe czy maszyny do hakowania.