Supacell to kolejne dzieło Rapmana, tajemniczego reżysera z Wielkiej Brytanii

Supacell to kolejna kreacja reżysera Blue Story, występującego pod pseudonimem Rapman, opowiadająca miejską londyńską historię o ludziach, których życie zmieniło się nagle nie do poznania. Bohaterami Supacell jest grupa pięciu zwykłych ludzi, którzy nieoczekiwanie zyskują supermoce. Mają ze sobą niewiele wspólnego poza jedną rzeczą: wszyscy są czarnoskórymi mieszkańcami południowego Londynu. Jeden z mężczyzn należących do grupy, chce zjednoczyć wszystkich, aby ocalić kobietę, którą kocha.

Supacell od twórcy przebojowego Blue Story na pierwszym zwiastunie

W serialu występują: Tosin Cole jako Michael, Nadine Mills jako Sabrina, Eric Kofi Abrefa jako Andre, Calvin Demba jako Rodney, Josh Tedeku jako Tazer, Adelayo Adedayo jako Dionne, Rayxia Ojo jako Sharleen i Giacomo Mancini jako Spud.