Shovel Knight powraca! Przygotujcie się na nową odsłonę wielkiego hitu od Yacht Club Game

Później rozwój serii nieco zwolnił, aż do teraz, kiedy Yacht Club Games rozpoczęło obchody 10. rocznicy powstania, publikując specjalny stream, w którym pojawiła się kompletnie niespodziewana zapowiedź. Oglądając poniższy film, dowiecie się, że zespół tego studia już pracuje nad kolejną grą Shovel Knight. Dowiadujemy się również, że nie będzie to tylko prosta kontynuacja, jak to robili w przeszłości. Zamiast tego obiecali, że tytuł ten przeniesie serię „w nowy wymiar” i będzie zawierał „bogatszą mechanikę” zachowując jednocześnie urok poprzedniej edycji i dodatków.

W jakim kierunku zmierza nowa gra? Film jedynie delikatnie sugeruje co może się wydarzyć. Jednak słowa twórców można interpretować na wiele sposobów. Najbardziej oczywistym posunięciem, byłoby przeniesienie gry w środowisko 3D, zwłaszcza że crossovery pokazywały trójwymiarowego rycerza Shovel. Jednak cały jego świat nie otrzymał jeszcze takiego rozwiązania. Wygląda więc na to, że musimy poczekać na kolejne informacje od Yacht Club Game.