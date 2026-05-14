Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ma datę premiery. Zagramy dosłownie za kilka dni

Mikołaj Ciesielski
2026/05/14 20:40
1
0

W sieci pojawił się też nowy zwiastun przedstawiający dwie kluczowe postacie.

Od zapowiedzi Warhammer 40,000: Mechanicus 2 miną w tym miesiącu dwa lata. Okazuje się jednak, że już niedługo wspomniany tytuł trafi w ręce graczy. Deweloperzy z Bulwark Studios ujawnili bowiem dokładną datę premiery wyczekiwanej przez wielu fanów uniwersum kontynuacji strategii turowej z 2018 roku.

Warhammer 40,000: Mechanicus 2
Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Ujawniono datę premiery Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami Warhammer 40,000: Mechanicus 2 zadebiutuje na rynku 21 maja 2026 roku, a więc już za tydzień. Deweloperzy z Bulwark Studios postanowili uczcić moment ujawnienia daty premiery swojej gry i z tej okazji przygotowali nowy zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny przedstawia bliżej dwie kolejne kluczowe postacie, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Od momentu pierwszej zapowiedzi podczas Warhammer Skulls dwa lata temu, aż po prezentację wersji demonstracyjnej w październiku ubiegłego roku, pozostajemy niezmiernie wdzięczni za wszystkie opinie, entuzjazm, spekulacje i cierpliwość ze strony naszej społeczności. Ciężko pracowaliśmy nad dopracowaniem i rozbudową tej gry i nie możemy się doczekać, aż w końcu trafi ona w Wasze ręce – napisali twórcy w komunikacie opublikowanym na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Mechanicus 2 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto dodać, że niestety wspomniana produkcja nie będzie mogła pochwalić się polską wersją językową. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nową grę Bulwark Studios.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/05/warhammer-40000-mechanicus-ii-launches-may-21

Tagi:

News
Warhammer 40,000: Mechanicus 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 21:48

Pierwsza z nowych gier z tego uniwersum w tym roku. A niedługo też Skulls. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112