Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ma datę premiery. Zagramy dosłownie za kilka dni

W sieci pojawił się też nowy zwiastun przedstawiający dwie kluczowe postacie.
Od zapowiedzi Warhammer 40,000: Mechanicus 2 miną w tym miesiącu dwa lata. Okazuje się jednak, że już niedługo wspomniany tytuł trafi w ręce graczy. Deweloperzy z Bulwark Studios ujawnili bowiem dokładną datę premiery wyczekiwanej przez wielu fanów uniwersum kontynuacji strategii turowej z 2018 roku.
Zgodnie z przekazanymi informacjami Warhammer 40,000: Mechanicus 2 zadebiutuje na rynku 21 maja 2026 roku, a więc już za tydzień. Deweloperzy z Bulwark Studios postanowili uczcić moment ujawnienia daty premiery swojej gry i z tej okazji przygotowali nowy zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny przedstawia bliżej dwie kolejne kluczowe postacie, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
Od momentu pierwszej zapowiedzi podczas Warhammer Skulls dwa lata temu, aż po prezentację wersji demonstracyjnej w październiku ubiegłego roku, pozostajemy niezmiernie wdzięczni za wszystkie opinie, entuzjazm, spekulacje i cierpliwość ze strony naszej społeczności. Ciężko pracowaliśmy nad dopracowaniem i rozbudową tej gry i nie możemy się doczekać, aż w końcu trafi ona w Wasze ręce – napisali twórcy w komunikacie opublikowanym na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Mechanicus 2 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto dodać, że niestety wspomniana produkcja nie będzie mogła pochwalić się polską wersją językową. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nową grę Bulwark Studios.