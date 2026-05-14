Warhammer 40,000: Mechanicus 2 ma datę premiery. Zagramy dosłownie za kilka dni

Od zapowiedzi Warhammer 40,000: Mechanicus 2 miną w tym miesiącu dwa lata. Okazuje się jednak, że już niedługo wspomniany tytuł trafi w ręce graczy. Deweloperzy z Bulwark Studios ujawnili bowiem dokładną datę premiery wyczekiwanej przez wielu fanów uniwersum kontynuacji strategii turowej z 2018 roku.

Ujawniono datę premiery Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami Warhammer 40,000: Mechanicus 2 zadebiutuje na rynku 21 maja 2026 roku, a więc już za tydzień. Deweloperzy z Bulwark Studios postanowili uczcić moment ujawnienia daty premiery swojej gry i z tej okazji przygotowali nowy zwiastun. Najnowszy materiał promocyjny przedstawia bliżej dwie kolejne kluczowe postacie, a całość znajdziecie na dole wiadomości.