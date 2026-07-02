Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000 doczeka się serialu animowanego. Za projekt odpowiada m.in. Henry Cavill

Maciej Petryszyn
2026/07/02 17:20
1
0

Uniwersum Warhammer 40,000 jest na tyle bogate, że z łatwością pomieści kolejne produkcje. W tym np. serial animowany.

O całym projekcie informuje serwis Variety. Co więcej, w powstanie obrazu ma być zaangażowany sam Henry Cavill.

Henry Cavill jako Kosmiczny Marines w Warhammerze 40,000
Henry Cavill jako Kosmiczny Marines w Warhammerze 40,000
Grafika wygenerowana przez AI

Warhammer 40,000 w wersji animowanej

Okazuje się bowiem, że powstaje serial animowany w uniwersum Warhammer 40,000, za który odpowiadać będą Amazon MGM Studios, Blur Studios oraz Games Workshop. Ma być on spin-offem Secret Level, gdzie 2 lata temu pojawił się odcinek poświęcony właśnie Czterdziestce. Tenże wyreżyserował Dave Wilson, który teraz ma być odpowiedzialny za nadchodzącą animację zarówno jako współtwórca, jak i reżyser. Pomóc mu w tym ma John Orloff. Producentami wykonawczymi, poza Wilsonem, będą też Tim Miller, Natalie Viscuso, Roy Lee, Andy Smillie oraz Henry Cavill. Szczególnie obecność tego ostatniego jest tutaj warta uwagi.

Sam reżyser nie krył ekscytacji, szczególnie że, jak się okazuje, od dwóch dekad czekał na tego typu szansę:

Secret Level nie powstawało tylko jako antologia. Zostało zaprojektowane jako trampolina dla większych historii. Odzew na odcinek poświęcony Warhammerowi był niezwykły, szczególnie ze strony fanów, którzy docenili, jak wiele starań włożyliśmy w wierne odwzorowanie tego świata. Ten serial daje nam możliwość budowania na tych fundamentach i opowiedzenia znacznie większej historii. Chciałem opowiedzieć dłuższą historię osadzoną w uniwersum Warhammer 40,000 od ponad 20 lat i jestem niezwykle wdzięczny Games Workshop oraz Amazon MGM Studios za tę szansę.

GramTV przedstawia:

W przypadku Amazona to kolejny projekt ze świata Warhammer 40,000 będący w produkcji. Od dawna wiemy przecież też o serialu aktorskim, w którym główną rolę zagra wspomniany Henry Cavill. Najwyraźniej znany m.in. z Supermana i Wiedźmina aktor jest na tyle dużym fanem Czterdziestki, iż postanowił mocniej zaangażować się w związane z tym uniwersum przedsięwzięcia.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/warhammer-40000-animated-series-amazon-henry-cavill-1236825210/

Tagi:

Popkultura
Games Workshop
Warhammer 40,000
serial animowany
Henry Cavill
Amazon MGM Studios
Dave Wilson
Blur Studios
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:49

Też nadchodzi kolejne Astartes

https://www.youtube.com/watch?v=sbgYaeerXhg

CIekawe czy tym razem mu się uda. DC go wyruchało jeżeli chodzi o rolę Supermana. Netflix go wyruchał jeżeli chodzi o Wiedźmina. 

Pytanie czy Amazon go załatwi jeżeli chodzi o WH tak samo jak spieprzyli LOTR.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112