Warhammer 40,000 doczeka się serialu animowanego. Za projekt odpowiada m.in. Henry Cavill

Uniwersum Warhammer 40,000 jest na tyle bogate, że z łatwością pomieści kolejne produkcje. W tym np. serial animowany.
O całym projekcie informuje serwis Variety. Co więcej, w powstanie obrazu ma być zaangażowany sam Henry Cavill.
Warhammer 40,000 w wersji animowanej
Okazuje się bowiem, że powstaje serial animowany w uniwersum Warhammer 40,000, za który odpowiadać będą Amazon MGM Studios, Blur Studios oraz Games Workshop. Ma być on spin-offem Secret Level, gdzie 2 lata temu pojawił się odcinek poświęcony właśnie Czterdziestce. Tenże wyreżyserował Dave Wilson, który teraz ma być odpowiedzialny za nadchodzącą animację zarówno jako współtwórca, jak i reżyser. Pomóc mu w tym ma John Orloff. Producentami wykonawczymi, poza Wilsonem, będą też Tim Miller, Natalie Viscuso, Roy Lee, Andy Smillie oraz Henry Cavill. Szczególnie obecność tego ostatniego jest tutaj warta uwagi.
Sam reżyser nie krył ekscytacji, szczególnie że, jak się okazuje, od dwóch dekad czekał na tego typu szansę:
Secret Level nie powstawało tylko jako antologia. Zostało zaprojektowane jako trampolina dla większych historii. Odzew na odcinek poświęcony Warhammerowi był niezwykły, szczególnie ze strony fanów, którzy docenili, jak wiele starań włożyliśmy w wierne odwzorowanie tego świata. Ten serial daje nam możliwość budowania na tych fundamentach i opowiedzenia znacznie większej historii. Chciałem opowiedzieć dłuższą historię osadzoną w uniwersum Warhammer 40,000 od ponad 20 lat i jestem niezwykle wdzięczny Games Workshop oraz Amazon MGM Studios za tę szansę.
GramTV przedstawia:
W przypadku Amazona to kolejny projekt ze świata Warhammer 40,000 będący w produkcji. Od dawna wiemy przecież też o serialu aktorskim, w którym główną rolę zagra wspomniany Henry Cavill. Najwyraźniej znany m.in. z Supermana i Wiedźmina aktor jest na tyle dużym fanem Czterdziestki, iż postanowił mocniej zaangażować się w związane z tym uniwersum przedsięwzięcia.