Warhammer 40,000 doczeka się serialu animowanego. Za projekt odpowiada m.in. Henry Cavill

O całym projekcie informuje serwis Variety. Co więcej, w powstanie obrazu ma być zaangażowany sam Henry Cavill.

Grafika wygenerowana przez AI

Warhammer 40,000 w wersji animowanej

Okazuje się bowiem, że powstaje serial animowany w uniwersum Warhammer 40,000, za który odpowiadać będą Amazon MGM Studios, Blur Studios oraz Games Workshop. Ma być on spin-offem Secret Level, gdzie 2 lata temu pojawił się odcinek poświęcony właśnie Czterdziestce. Tenże wyreżyserował Dave Wilson, który teraz ma być odpowiedzialny za nadchodzącą animację zarówno jako współtwórca, jak i reżyser. Pomóc mu w tym ma John Orloff. Producentami wykonawczymi, poza Wilsonem, będą też Tim Miller, Natalie Viscuso, Roy Lee, Andy Smillie oraz Henry Cavill. Szczególnie obecność tego ostatniego jest tutaj warta uwagi.