Warhammer 40,000: Dark Heresy to nowe RPG od twórców Pathfindera. Seria otrzyma grę w stylu Baldur’s Gate 3

Podczas tegorocznej prezentacji Warhammer Skulls 2025 oprócz zapowiedzi zremasterowanych wersji Warhammer 40k: Dawn of War i Space Marine, studio Owlcat Games ujawniło swoją najnowszą produkcję, czyli Warhammer 40,000: Dark Heresy. Jest to kontynuacja docenionego przez graczy cRPG-a Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Gracze rozpoczną swoją przygodę jako akolita Inkwizycji, wysłany do zbadania potencjalnej herezji w jednym z najbardziej narażonych zakątków galaktyki. Calixis znajduje się z dala od głównej siły militarnej ludzkości, co czyni go idealnym miejscem dla mrocznych tajemnic i ukrytych wrogów Imperatora.

Pierwszy zwiastun gry łączy elementy rozgrywki i przerywników filmowych, zachowując styl znany z Rogue Tradera. Fani poprzedniej produkcji Owlcata mogą spodziewać się podobnej atmosfery oraz głębokiego, taktycznego systemu RPG z narracją osadzoną w świecie Warhammera 40K.

Co ważne, Dark Heresy nie będzie bezpośrednią adaptacją żadnego z wydanych wcześniej podręczników do gry stołowej. Zamiast tego zaoferuje oryginalną historię inspirowaną bogatym dorobkiem uniwersum.