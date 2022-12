Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters – pierwsze duże DLC już dostępne

Mamy dobre informacje dla fanów Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters. Produkcja autorstwa Complex Games doczekała się pierwszego dużego dodatku. DLC zatytułowane Duty Eternal jest już dostępne. Rozszerzenie wprowadza do gry sporo nowości, którymi warto się zainteresować. Poniżej znajdziecie trailer prezentujący najważniejsze zmiany.

Duty Eternal wprowadza ciekawe nowości

Największą atrakcją dodatku wydaje się być wprowadzenie na pole bitew Drednotów. Polegli Szarzy Rycerze będą w stanie zasiąść za sterami potężnych maszyn, by wspomóc nas w walce z siłami Chaosu. Grono bohaterów poszerzy się również o przedstawicieli zupełnej nowej klasy. Zbrojmistrzowie przy użyciu swoich zdolności i serwitorów dodadzą potyczkom jeszcze więcej taktycznej głębi.



„Pierwszy duży dodatek DLC do wysoko ocenianej, turowej gry taktycznej RPG przyniesie ze sobą ekscytujące nowe misje, potężną, dodatkową klasę postaci oraz całkowicie nowe sposoby na eksterminację sił Nurgle’a. Dzięki DLC uwolnisz niszczycielską siłę legendarnego Drednota, wzmocnisz grupę uderzeniową o budzącego terror Zbrojmistrza oraz zdobędziesz niezwykłe nagrody przez podejmowanie dodatkowych wyzwań na mostku Zgubnego Edyktu” – czytamy w opisie dodatku.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Zdradzę tylko, że gra została oceniona naprawdę wysoko – 8.5/10. Na koniec przypomnijmy tylko, że produkcja autorstwa Complex Games zadebiutowała na rynku 5 maja 2022 roku. Tytuł jest dostępny wyłącznie na PC.