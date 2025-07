Warframe z zapowiedzią nieoczekiwanej aktualizacji. Tego chcieli fani gry?

Tak, dobrze czytacie. Digital Extremes oficjalnie potwierdziło, że relacje romantyczne z nowymi postaciami będą możliwe w ramach fabularnego rozszerzenia. Co więcej, jak uspokaja menedżerka społeczności Megan Everett, nie będzie to kolidować z istniejącymi związkami ze świata Warframe 1999, ponieważ nowy wątek dotyczy innego bohatera – Operatora, a nie Włóczęgi.

The Devil’s Triade to fabularna odskocznia, która pojawi się równolegle z większą aktualizacją The Old Peace. Towarzyszyć jej będzie także nowy diabelski warframe – Uriel – zaprezentowany w trakcie sesji Q&A przed Tennoconem. Postać ta to ostatni projekt Michaela „Mynki” Jamesa Brennana, który zmarł w zeszłym roku, co nadaje jej szczególnego znaczenia dla społeczności i twórców gry.