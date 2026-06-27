Siódmy sezon w Test Drive Unlimited Solar Crown z nowymi szczegółami. Potwierdzono legendarnego Skyline'a R34

Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown ujawnili nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego siódmego sezonu. Zgodnie z najnowszym wpisem opublikowanym na Steamie, nowy sezon ma wystartować pomiędzy ostatnim tygodniem sierpnia, a pierwszym tygodniem września. Pierwotnie aktualizacja była planowana na kwiecień, jednak opóźnienia w realizacji roadmapy sprawiły, że jej premiera została przesunięta.

Nowe szczegóły na temat 7. sezonu TDU: Solar Crown

Największą nowością dla fanów japońskiej motoryzacji będzie pojawienie się legendarnego Nissana Skyline GT-R R34 V-Spec II. Samochód będzie można odblokować na 15. poziomie Solar Passa. Co więcej, w warsztacie gracze otrzymają możliwość demontażu tylnego skrzydła, a w ramach nagród Solar Passa dostępne będzie również specjalne malowanie dla tego modelu. Skyline nie będzie jednak jedynym nowym japońskim samochodem w grze. Twórcy potwierdzili, że w Season 7 pojawią się jeszcze cztery nieujawnione pojazdy z Japonii – dwa całkowicie nowe samochody, które po raz pierwszy trafią do Solar Crown oraz dwa warianty pojazdów, które są już obecne w grze. Dodatkowo do sklepu internetowego trafią nowe wersje samochodów w specyfikacjach Race oraz Off-Road.