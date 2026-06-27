Siódmy sezon w Test Drive Unlimited Solar Crown z nowymi szczegółami. Potwierdzono legendarnego Skyline'a R34

Siódmy sezon w Test Drive Unlimited Solar Crown zadebiutuje pod koniec sierpnia lub na początku września, wprowadzając do gry kultowy samochód.
Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown ujawnili nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego siódmego sezonu. Zgodnie z najnowszym wpisem opublikowanym na Steamie, nowy sezon ma wystartować pomiędzy ostatnim tygodniem sierpnia, a pierwszym tygodniem września. Pierwotnie aktualizacja była planowana na kwiecień, jednak opóźnienia w realizacji roadmapy sprawiły, że jej premiera została przesunięta.
Nowe szczegóły na temat 7. sezonu TDU: Solar Crown
Największą nowością dla fanów japońskiej motoryzacji będzie pojawienie się legendarnego Nissana Skyline GT-R R34 V-Spec II. Samochód będzie można odblokować na 15. poziomie Solar Passa. Co więcej, w warsztacie gracze otrzymają możliwość demontażu tylnego skrzydła, a w ramach nagród Solar Passa dostępne będzie również specjalne malowanie dla tego modelu. Skyline nie będzie jednak jedynym nowym japońskim samochodem w grze. Twórcy potwierdzili, że w Season 7 pojawią się jeszcze cztery nieujawnione pojazdy z Japonii – dwa całkowicie nowe samochody, które po raz pierwszy trafią do Solar Crown oraz dwa warianty pojazdów, które są już obecne w grze. Dodatkowo do sklepu internetowego trafią nowe wersje samochodów w specyfikacjach Race oraz Off-Road.
Od Season 7 samochody oferowane wcześniej wyłącznie w pakietach będzie można kupować również osobno. Twórcy zapowiedzieli także, że ekskluzywne przedmioty i zestawy z poprzednich sezonów pozostaną na stałe dostępne dla graczy. Wyjątkiem będą jedynie przedmioty pochodzące z Solar Passa. Dobrą wiadomością jest również obniżenie cen pakietów. Od nowego sezonu będą kosztować o 300 diamentów mniej niż dotychczas. Gracze mniej pozytywnie przyjmą zapewne informację o podwyżce ceny Solar Passa. Koszt przepustki wzrośnie z 600 do 1000 diamentów.
GramTV przedstawia:
Season 7 wprowadzi również nową kamerę pościgową. Otrzyma ona zmienione pole widzenia oraz niższe położenie względem samochodu. Osoby preferujące dotychczasowe ustawienia będą mogły jednak wrócić do starej kamery w opcjach gry. Twórcy ujawnili również, w jaki sposób będą odblokowywane nowe pojazdy:
Salon samochodowy – nowy japoński samochód (debiutujący w Solar Crown)
Solar Pass, poziom 1 – japoński samochód bazujący na istniejącym modelu
Solar Pass, poziom 15 – Nissan GT-R R34 Skyline V-Spec II
Solar Pass, poziom 50 – nowy japoński samochód debiutujący w grze
Pakiet sklepu online 1 – samochód w specyfikacji Race oparty na istniejącym modelu
Pakiet sklepu online 2 – samochód w specyfikacji Off-Road oparty na istniejącym modelu
Pakiet sklepu online 3 (S7P1) – japoński samochód bazujący na istniejącym modelu, przygotowany we współpracy specjalnej
Dokładna data premiery Season 7 nie została jeszcze podana, jednak wszystko wskazuje na to, że nowa zawartość dla Test Drive Unlimited: Solar Crown trafi do graczy pod koniec sierpnia lub na początku września, przynosząc długo wyczekiwane japońskie samochody i szereg zmian w systemie nagród oraz sklepie gry.
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