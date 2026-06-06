Wardogs na nowym materiale. Konkurencja dla Battlefielda i Call of Duty?

Podczas Future Games Show pokazano nowy, obiecujący gameplay gry Wardogs.

Na rynek strzelanek sieciowych zmierza nowy pretendent do walki o uwagę fanów militarnych FPS-ów. Twórcy Wardogs zaprezentowali nowy materiał ze swojej gry, będącej taktycznym shooterem z różnymi rodzajami wojsk i rozbudowanymi mechanikami budowania oraz niszczenia otoczenia. Wszystko to zostanie osadzone w dużych, militarnych starciach dla nawet 100 graczy jednocześnie. Wardogs na nowym materiale Sercem rozgrywki będzie tryb inspirowany popularnym “King of the Hill”. W każdym meczu trzy drużyny rywalizują o przejęcie kontroli nad losowo generowanymi strefami kontrolnymi o powierzchni 2x2 km, rozmieszczonymi na jeszcze większych mapach. Punkty zdobywa zespół posiadający największą liczbę żołnierzy wewnątrz aktywnej strefy. Zwycięstwo odnosi drużyna, która jako pierwsza zgromadzi 100 punktów.

Twórcy podkreślają, że dzięki losowemu rozmieszczeniu stref oraz swobodzie działania graczy każda rozgrywka ma przebiegać w inny sposób. Duży nacisk położono na taktyczne podejmowanie decyzji i współpracę pomiędzy członkami drużyny. Na początku swojej przygody każdy gracz otrzymuje 10 tysięcy dolarów wirtualnej waluty. Przed każdym odrodzeniem można przeznaczyć zgromadzone środki na zakup własnego wyposażenia. Do dyspozycji oddano szeroki wybór broni, sprzętu taktycznego, gadżetów użytkowych oraz pojazdów, które mają pomóc drużynie w osiągnięciu zwycięstwa.

GramTV przedstawia:

System ekonomii odgrywa w Wardogs bardzo istotną rolę. Gotówkę zdobywa się za wykonywanie działań wspierających zespół, takich jak reanimowanie sojuszników, transportowanie żołnierzy do strefy walki czy przejmowanie kluczowych punktów na mapie. Według twórców gra nie tylko zachęca do współpracy, ale również bezpośrednio ją wynagradza. Autorzy podkreślają również znaczenie komunikacji. Wszystkie wydarzenia w Wardogs mają być napędzane przez samych graczy, a integralnym elementem rozgrywki stanie się lokalny czat głosowy. Pozwoli on zarówno na koordynowanie działań z członkami własnej drużyny, jak i na bezpośrednie interakcje z przeciwnikami. Twórcy zaznaczają, że Wardogs nie jest kolejną grą typu battle royale ani extraction shooterem. Produkcja ma zaoferować nowe spojrzenie na gatunek wielkoskalowych militarnych FPS-ów, nagradzając przede wszystkim skuteczną komunikację, współpracę oraz umiejętność podejmowania właściwych decyzji na polu walki.