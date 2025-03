War Robots: Frontiers zadebiutowało na PC i konsolach - sieciowa strzelanka z mechami już dostępna!

W pierwszej połowie lutego poznaliśmy datę premiery War Robots: Frontiers. Produkcja trafiła już na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra War Robots przenosi graczy w sam środek taktycznych bitew z udziałem potężnych mechów.

War Robots: Frontiers - nowy rozdział w uniwersum dołącza do serii mechów

W ręce graczy trafiło już War Robots: Frontiers. Stworzona na silniku Unreal Engine 5, produkcja jest dostępna bezpłatnie i oferuje rozgrywkę międzyplatformową. Jak przekazują twórcy za pośrednictwem komunikatu prasowego, gra War Robots zapewnia wciągające doświadczenie walki, oddając zainteresowanym kontrolę nad ogromnymi maszynami bojowymi. Gracze mogą poczuć adrenalinę w sieciowych bitwach PvP, tocząc zacięte boje w różnych warunkach – na zmrożonych planetoidach, w elektrowniach geotermalnych czy głębokich kopalniach.

W grze nie brakuje rozbudowanego systemu personalizacji mechów. „Zbuduj idealnego robota, modyfikuj go poprzez wymianę pilotów o specyficznych talentach, potężnej broni, możliwości specjalnych i wyjątkowych elementów wpływających na jego wygląd” – czytamy na Steamie. Jak zaznaczają deweloperzy, dostępnych jest ponad 5 000 000 kombinacji budowy, dzięki możliwości łączenia i dopasowywania ponad 115 różnych Modułów. Gracze mogą wyposażyć swoje mechy w broń, specjalistyczny sprzęt dający unikalne zdolności, wykwalifikowanych pilotów oraz elementy kosmetyczne. W momencie premiery dostępnych jest 18 unikalnych War Robotów, z których każdy oferuje odmienny styl gry i taktyczne możliwości.

Gracze będą mogli toczyć bitwy na czterech szczegółowo zaprojektowanych mapach, dostępnych w momencie premiery, w tym na zupełnie nowej mapie Terminus. Mapy te ożywają dzięki cyklom dnia i nocy oraz dynamicznym systemom pogodowym, przenosząc graczy do inspirowanych science-fiction światów. Każda z nich osadzona jest w Wild Ten, odległym systemie planetarnym. Dodatkowo twórcy zaoferowali trzy różne tryby gry. Wśród nich znajduje się Warp Rush, Last Robot Standing oraz Deathmatch.

Pierwszy sezon, zatytułowany Blockade, jest już dostępny i wprowadza pierwszą dużą aktualizację zawartości do War Robots: Frontiers. Pierwszy karnet bojowy – Under the Wire – zostanie udostępniony 11 marca. Twórcy zapowiadają, że przyszłe aktualizacje przyniosą nowe mechy, mapy, tryby i nie tylko.