Wanted: Dead na 30-minutowym gameplayu. Porucznik Hannah Ston w akcji

Deweloperzy ze studia Soleil podzielili się soczystą porcją rozgrywki z Wanted: Dead. Wideo trwa ponad 30 minut i zdradza naprawdę dużo. Po takiej dawce materiału raczej powinniście już wiedzieć, czy jest to produkcja, która trafi w Wasze gusta. Chętnie dowiemy się, czy planujecie zakup tego tytułu na premierę i czy macie go już na swoich listach życzeń.

Wanted: Dead - prezentacja rozgrywki

W Wanted: Dead na pewno nie zabraknie akcji. Jak możemy zaobserwować na fragmentach rozgrywki, trup ściele się gęsto, najczęściej spod ostrza naszej katany. Twórcy określają swoją produkcję jako hybrydę slashera i shootera. Gracz wcieli się w postać hongkońskiej policjantki o imieniu Hannah Ston. Przynależy ona do specjalnego oddziału nazywanego Zombie Unit. Tym razem zostaniemy wysłani na misję odkrycia korporacyjnego spisku. Akcja gry rozgrywa się w dystopijnej wizji Hong Kongu.



Warto dodać, że głównym projektantem Wanted: Dead jest Natsuki Tsurugai (Sekiro: Shadows Die Twice, Pokemon Sword), zaś producentem Yoshifuru Okamoto (Ninja Gaiden II i Devil’s Third), natomiast za fabułę odpowiada m.in. reżyser Hiroaki Matsui (Dead or Alive, Ninja Gaiden).



Na koniec przypomnijmy, że Wanted: Dead zadebiutuje na rynku 14 lutego 2023 roku. Gra dostępna będzie na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.