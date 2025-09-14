Wampiry wkraczają do Blood Bowl 3. Twórcy kontynuują rozwój Eternal League

Najważniejszą nowością w dziesiątym sezonie Blood Bowl 3 są niewątpliwie Wampiry. Jest to jednak zespół przeznaczony raczej dla weteranów tego szalonego tytułu. Ich kluczową umiejętnością jest Hipnotyczne Spojrzenie, które pozwala odebrać przeciwnikom strefy chwytu i blokować zdolności takie jak blok czy unik.

W Blood Bowl 3 zagracie wampirami

Co istotne, umiejętność działa na 2 plus, a nie 3 plus zgodnie ze starymi zasadami z Blood Bowl 2, choć jest modyfikowany o minus 1 za każdego kryjącego gracza. Hipnotyczne Spojrzenie jest zatem świetnym sposobem na omijanie blokujących i rozbijanie klatek, ale jest równoważone przez zasadę Żądzy Krwi. Każdy krwiopijca musi zdać test, zanim zacznie działać, a jeśli mu się nie uda, gryzie kogoś innego z własnej drużyny. Dlatego garstka użytecznych graczy-wampirów musi być wzmocniona tłumem niewolników, którzy istnieją tylko po to, aby ich przekąsić.



Gra wampirami potrafi być frustrująca. Kilka nieudanych rzutów szybko sprawi, że gracz sam wyrządzi więcej szkód niż przeciwnik. Nawet Hipnotyczne Spojrzenie może nie zadziałać dokładnie wtedy, gdy potrzebne jest najbardziej. W rękach doświadczonego gracza Wampiry mogą błyszczeć, ale początkujący raczej dostaną szału.