Wampiry wkraczają do Blood Bowl 3. Twórcy kontynuują rozwój Eternal League

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 15:00
0
0

Blood Bowl 3 weszło w 10 sezon, a wraz z nim pojawiła się nowa drużyna, wydarzenie społecznościowe, świeże nagrody w Blood Pass oraz standardowa porcja poprawek i zmian w balansie.

Najważniejszą nowością w dziesiątym sezonie Blood Bowl 3 są niewątpliwie Wampiry. Jest to jednak zespół przeznaczony raczej dla weteranów tego szalonego tytułu. Ich kluczową umiejętnością jest Hipnotyczne Spojrzenie, które pozwala odebrać przeciwnikom strefy chwytu i blokować zdolności takie jak blok czy unik.

Blood Bowl 3 – wampiry
Blood Bowl 3 – wampiry

W Blood Bowl 3 zagracie wampirami

Co istotne, umiejętność działa na 2 plus, a nie 3 plus zgodnie ze starymi zasadami z Blood Bowl 2, choć jest modyfikowany o minus 1 za każdego kryjącego gracza. Hipnotyczne Spojrzenie jest zatem świetnym sposobem na omijanie blokujących i rozbijanie klatek, ale jest równoważone przez zasadę Żądzy Krwi. Każdy krwiopijca musi zdać test, zanim zacznie działać, a jeśli mu się nie uda, gryzie kogoś innego z własnej drużyny. Dlatego garstka użytecznych graczy-wampirów musi być wzmocniona tłumem niewolników, którzy istnieją tylko po to, aby ich przekąsić.

Gra wampirami potrafi być frustrująca. Kilka nieudanych rzutów szybko sprawi, że gracz sam wyrządzi więcej szkód niż przeciwnik. Nawet Hipnotyczne Spojrzenie może nie zadziałać dokładnie wtedy, gdy potrzebne jest najbardziej. W rękach doświadczonego gracza Wampiry mogą błyszczeć, ale początkujący raczej dostaną szału.

Nowe wydarzenie społecznościowe sezonu to Sylvania’s Harvest. W jego ramach można wybrać jedną z trzech drużyn nieumarłych i zmierzyć się z AI. Można tego dokonać bez kupowania Wampirów. Mecze mają krótsze połowy (6 tur zamiast 8), a w każdej turze można dwukrotnie wykonać blitz i faul.

Dużym plusem pozostaje dalszy rozwój Eternal League, trybu dodanego po premierze. Ostatnia łatka wprowadziła kolejne boiska oraz przeciwników z kosmetykami odzwierciedlającymi poziom. To jedna z najważniejszych zmian, która tchnęła nowe życie w grę.

Choć wielu graczy może unikać Wampirów ze względu na wysokie ryzyko i wymagającą mechanikę, ich dodanie z pewnością urozmaica rozgrywkę. Czy wy podejmiecie to wyzwanie?

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/board-games/blood-bowl-3-has-vampires-now-and-eternal-league-continues-improving

Tagi:

News
gra akcji
fantasy
gra sportowa
Blood Bowl
wampiry
football
Blood Bowl III
gry sportowe
Blood Bowl 3
Sportowe
turowe
football amerykański
orkowie
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

