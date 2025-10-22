Nowy Silent Hill to sukces. Konami chwali się świetnymi recenzjami i milionem sprzedanych kopii

Konami ma powody do zadowolenia. Japoński wydawca opublikował nowy materiał wideo, w którym chwali się świetnym przyjęciem Silent Hill f. Horror zebrał średnią ocen 8,6/10 w serwisie OpenCritic i jest jedną z najwyżej ocenianych premier 2025 roku. Nie zabrakło też ocen maksymalnych – m.in. od redakcji The Sixth Axis oraz Game Rant.
Silent Hill f – oceny, recenzje i głosy graczy
Nowe wideo przygotowane przez Konami zawiera fragmenty recenzji oraz cytaty z największych pochwał dla gry. Krytycy chwalą fabułę, klimat i styl artystyczny, który nawiązuje do japońskiego folkloru. Na Steamie średnia ocen od graczy wynosi 79%, a choć wielu z nich jest zadowolonych z atmosfery i oprawy wizualnej, pojawiają się też uwagi dotyczące powtarzalnych walk i braku mocnych momentów grozy.
Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru.
Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom.
Świat Hinako powstał w wyobraźni słynnego pisarza Ryukishiego07. Ciesz oczy piękną grafiką przy akompaniamencie niesamowitej muzyki . autorstwa Akiry Yamaoki) i zanurz się w fascynującej opowieści o wątpliwościach, żalach i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako otworzy się na piękno kryjące się w grozie czy podda się nadchodzącemu szaleństwu?
W tym samym komunikacie Konami poinformowało, że Silent Hill f sprzedało się już w liczbie ponad miliona kopii – zarówno w wersjach pudełkowych, jak i cyfrowych. Gra dostępna jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
