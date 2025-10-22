Nowy Silent Hill to sukces. Konami chwali się świetnymi recenzjami i milionem sprzedanych kopii

Konami ma powody do zadowolenia. Japoński wydawca opublikował nowy materiał wideo, w którym chwali się świetnym przyjęciem Silent Hill f. Horror zebrał średnią ocen 8,6/10 w serwisie OpenCritic i jest jedną z najwyżej ocenianych premier 2025 roku. Nie zabrakło też ocen maksymalnych – m.in. od redakcji The Sixth Axis oraz Game Rant.

Silent Hill f – oceny, recenzje i głosy graczy

Nowe wideo przygotowane przez Konami zawiera fragmenty recenzji oraz cytaty z największych pochwał dla gry. Krytycy chwalą fabułę, klimat i styl artystyczny, który nawiązuje do japońskiego folkloru. Na Steamie średnia ocen od graczy wynosi 79%, a choć wielu z nich jest zadowolonych z atmosfery i oprawy wizualnej, pojawiają się też uwagi dotyczące powtarzalnych walk i braku mocnych momentów grozy.