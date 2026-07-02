Kultowa kreskówka science fiction z lat 90. powraca. Zaprezentowano zupełnie nową postać

Wydawnictwo Oni Press zapowiedziało Biker Mice From Mars: Scorch, nową miniserię, której pierwszy zeszyt trafi do sprzedaży 12 sierpnia 2026 roku. Za scenariusz odpowiada Matt Hotson, natomiast oprawę graficzną przygotowuje V. Ken Marion. Projekt jest kontynuacją wcześniejszej, ośmiozeszytowej serii komiksowej, która zakończyła się w styczniu i oficjalnie przywróciła mutantów z Marsa po latach nieobecności.

Kultowe Motomyszy z Marsa wracają w nowej komiksowej miniserii, która nie tylko rozwinie historię znanych bohaterów, ale także wprowadzi na pierwszy plan świeżą postać. Scorch, czyli nowa marsjańska motocyklistka, doczeka się własnej opowieści, a jej debiut może mieć duże znaczenie dla przyszłości całej marki.

Nowa historia ma pełnić ważną funkcję w rozwoju uniwersum. Komiksy Oni Press stanowią pomost między klasyczną animacją a zapowiedzianym serialowym powrotem Motomyszy z Marsa, który znajduje się obecnie w przygotowaniu. Nad nową ekranizacją pracują The Nacelle Company oraz Maximum Effort, firma Ryana Reynoldsa, która ogłosiła projekt w 2023 roku.

Scorch pojawiła się wcześniej w ósmym zeszycie najnowszej serii komiksowej i od razu została przedstawiona jako postać, która może poważnie namieszać w serii. Jej wejście okazało się nie tylko ważnym zwrotem fabularnym, ale także cliffhangerem, który otworzył drogę do solowej miniserii. Bohaterka ma być tajemniczą marsjańską motocyklistką z niebezpieczną przeszłością, a jej relacja z Throttle’em, Vinniem i Modo pozostaje jedną z największych zagadek nowej opowieści.

Według oficjalnego opisu Scorch może być powiązana zarówno z głównymi bohaterami, jak i ze złowrogimi Plutarkianami, którzy odpowiadają za spisek przeciwko Marsowi. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że działa po stronie przeciwników, Oni Press określa ją mianem antybohaterki. To sugeruje, że jej motywacje będą bardziej skomplikowane, niż mogłoby się początkowo wydawać.