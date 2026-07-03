Najdziwniejszą wersję Jokera znajdziesz w... mandze. DC zabiera złoczyńcę do Tokio

Nowa manga pokazuje jednego z najsłynniejszych złoczyńców DC z zupełnie nieoczekiwanej strony.

Słynny przeciwnik Batmana pojawił się już w różnych interpretacjach. Widzieliśmy go w filmach, serialach, serialach animowanych, grach i komiksach. Teraz przyszedł czas na twórczość rodem z Japonii. Tuż po anime Suicide Squad Isekai z 2024 otrzymamy równie zaskakującą mangę. Joker zamienia Gotham na Tokio W japońskim magazynie Kodansha Morning zadebiutował pierwszy rozdział mangi Street Stroll Joker (Machibura Joker – Discover The Next Gotham). Historia rozpoczyna się od decyzji Jokera o znalezieniu nowej bazy operacyjnej poza Gotham. Zamiast jednak od razu siać chaos, bohater... zwiedza Tokio niczym zwykły turysta.

To właśnie ten kontrast sprawia, że manga już teraz wzbudza zainteresowanie fanów. Zamiast kolejnego brutalnego starcia z Batmanem otrzymujemy opowieść, w której Joker spaceruje ulicami Japonii, poznaje lokalne atrakcje i sprawia wrażenie bardziej zaciekawionego nowym miejscem niż planowaniem kolejnych zbrodni.

GramTV przedstawia:

Za mangę odpowiada Masa Ichikawa, twórca znany z serii Red Card i A-Bout!. Co ciekawe, projektowany przez niego Joker wyraźnie przypomina wersję graną przed laty przez Heatha Ledgera w Mrocznym Rycerzu Christophera Nolana. To kolejny dowód na to, że DC coraz chętniej eksperymentuje z postacią swojego najsłynniejszego złoczyńcy. Niedawno Joker odgrywał ważną rolę w anime Suicide Squad Isekai, a w przygotowaniu znajduje się również serial Joker: Laugh Riot. Produkcja opowie o świecie, w którym Batman nie żyje, a Joker będzie musiał odnaleźć swoje miejsce w rzeczywistości pozbawionej największego przeciwnika. Wygląda więc na to, że przed fanami Księcia Zbrodni wyjątkowo ciekawy okres. A jeśli ktoś zastanawiał się, jaka jest najbardziej nietypowa wersja Jokera, odpowiedź może być zaskakująca – wystarczy zajrzeć do japońskiej mangi.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









