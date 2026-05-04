Nowa gra Star Trek łączy trzy generacje serii. Spełniło się marzenie fanów

Fani Star Trek mogą szykować się na kolejną produkcję osadzoną w tym uniwersum. Zapowiedziane Star Trek: Space Hunt ma wyróżniać się na tle innych tytułów, łącząc w jednym projekcie aż trzy różne generacje serii – od klasyki, przez Star Trek: The Next Generation, aż po współczesne odsłony pokroju Star Trek: Discovery. To podejście pozwala zestawić ze sobą bohaterów i motywy z różnych epok w ramach jednej rozgrywki.

Star Trek: Space Hunt – nowa gra planszowa osadzona w popularnym uniwersum science fiction

Gra planszowa opiera się na formule starcia dwóch drużyn w układzie 2 na 2. Jedna strona wciela się w przedstawicieli Federacji, druga przejmuje kontrolę nad antagonistami, a celem jest odnalezienie i zneutralizowanie wrogiego statku. Kluczowym elementem rozgrywki jest ograniczona widoczność działań przeciwnika – plansze oddzielone są specjalną przegrodą, przez co gracze muszą polegać na komunikacji i dedukcji.