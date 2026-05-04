Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra Star Trek łączy trzy generacje serii. Spełniło się marzenie fanów

Jakub Piwoński
2026/05/04 13:40
0
0

Kultowe załogi spotkają się w jednym tytule.

Fani Star Trek mogą szykować się na kolejną produkcję osadzoną w tym uniwersum. Zapowiedziane Star Trek: Space Hunt ma wyróżniać się na tle innych tytułów, łącząc w jednym projekcie aż trzy różne generacje serii – od klasyki, przez Star Trek: The Next Generation, aż po współczesne odsłony pokroju Star Trek: Discovery. To podejście pozwala zestawić ze sobą bohaterów i motywy z różnych epok w ramach jednej rozgrywki.

Star Trek
Star Trek

Star Trek: Space Hunt – nowa gra planszowa osadzona w popularnym uniwersum science fiction

Gra planszowa opiera się na formule starcia dwóch drużyn w układzie 2 na 2. Jedna strona wciela się w przedstawicieli Federacji, druga przejmuje kontrolę nad antagonistami, a celem jest odnalezienie i zneutralizowanie wrogiego statku. Kluczowym elementem rozgrywki jest ograniczona widoczność działań przeciwnika – plansze oddzielone są specjalną przegrodą, przez co gracze muszą polegać na komunikacji i dedukcji.

Wśród dostępnych postaci znajdują się bohaterowie z różnych okresów serii. Po stronie Federacji pojawią się m.in. kapitan Kirk i Spock, Jean-Luc Picard oraz Data, a także Michael Burnham i Saru. Po stronie przeciwników potwierdzono obecność Khana, natomiast pozostałe drużyny złoczyńców nie zostały jeszcze ujawnione.

GramTV przedstawia:

Mechanika gry nawiązuje do gry pt. Captain Sonar, a także do popularnych „statków”. Została jednak dostosowana do realiów świata Star Trek. Gracze będą mogli korzystać z rozwiązań znanych z uniwersum, takich jak skoki w nadprzestrzeń czy maskowanie statku. Dodatkowo każda postać ma oferować unikalne zdolności oraz różne koszty ich użycia, co wprowadza element asymetrii i zwiększa znaczenie decyzji taktycznych.

Na ten moment nie ogłoszono daty premiery, jednak gra zostanie zaprezentowana podczas UK Games Expo, które odbędzie się pod koniec maja 2026 roku. Wydarzenie to ma być pierwszą okazją do zobaczenia tytułu w akcji.

Star Trek: Space Hunt
Star Trek: Space Hunt
Star Trek: Space Hunt
Star Trek: Space Hunt

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-star-trek-game-features-three-different-franchise-generations/

Tagi:

Bez prądu
science fiction
popkultura
Star Trek
gra planszowa
SF
bez prądu
gadżety
kultowy serial
Star Trek: Space Hunt
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112