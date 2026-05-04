Nowa gra Star Trek łączy trzy generacje serii. Spełniło się marzenie fanów

Fani Star Trek mogą szykować się na kolejną produkcję osadzoną w tym uniwersum. Zapowiedziane Star Trek: Space Hunt ma wyróżniać się na tle innych tytułów, łącząc w jednym projekcie aż trzy różne generacje serii – od klasyki, przez Star Trek: The Next Generation, aż po współczesne odsłony pokroju Star Trek: Discovery. To podejście pozwala zestawić ze sobą bohaterów i motywy z różnych epok w ramach jednej rozgrywki.
Star Trek: Space Hunt – nowa gra planszowa osadzona w popularnym uniwersum science fiction
Gra planszowa opiera się na formule starcia dwóch drużyn w układzie 2 na 2. Jedna strona wciela się w przedstawicieli Federacji, druga przejmuje kontrolę nad antagonistami, a celem jest odnalezienie i zneutralizowanie wrogiego statku. Kluczowym elementem rozgrywki jest ograniczona widoczność działań przeciwnika – plansze oddzielone są specjalną przegrodą, przez co gracze muszą polegać na komunikacji i dedukcji.
Wśród dostępnych postaci znajdują się bohaterowie z różnych okresów serii. Po stronie Federacji pojawią się m.in. kapitan Kirk i Spock, Jean-Luc Picard oraz Data, a także Michael Burnham i Saru. Po stronie przeciwników potwierdzono obecność Khana, natomiast pozostałe drużyny złoczyńców nie zostały jeszcze ujawnione.
Mechanika gry nawiązuje do gry pt. Captain Sonar, a także do popularnych „statków”. Została jednak dostosowana do realiów świata Star Trek. Gracze będą mogli korzystać z rozwiązań znanych z uniwersum, takich jak skoki w nadprzestrzeń czy maskowanie statku. Dodatkowo każda postać ma oferować unikalne zdolności oraz różne koszty ich użycia, co wprowadza element asymetrii i zwiększa znaczenie decyzji taktycznych.
Na ten moment nie ogłoszono daty premiery, jednak gra zostanie zaprezentowana podczas UK Games Expo, które odbędzie się pod koniec maja 2026 roku. Wydarzenie to ma być pierwszą okazją do zobaczenia tytułu w akcji.
