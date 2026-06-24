W tym kraju można już kupić GTA 6! Kto wyprzedził Polaków?

Po tylu latach oczekiwania kilkanaście godzin w jedną albo drugą stronę nie powinno robić różnicy. Ale przecież chodzi tutaj o Grand Theft Auto 6.

Tak więc pewnie zżera was zazdrość, ale są tacy, którzy mogą już kupić swoją kopię GTA 6. I nie potrzebują do tego żadnych magicznych trików.

Nowozelandczycy uprzedzili resztę świata

Wszystko odbywa się zupełnie legalnie i oficjalnymi kanałami. Nie trzeba się gimnastykować, by już teraz móc kupić swoje własne Grand Theft Auto 6. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek – mieszkać w Nowej Zelandii. To właśnie w tym kraju z uwagi na różnicę czasu przedsprzedaż nadchodzącego hitu Rockstara ruszyła. Wszystko dlatego, że Take-Two postanowiło, iż w każdym miejscu preordery zostaną uruchomione o północy czasu lokalnego. Tymczasem znajdująca się na południowo-zachodnim Pacyfiku wyspa znajduje się w strefie czasowej GMT+12, co oznacza, iż czasowo jest ona 10 godzin do przodu względem Polski.