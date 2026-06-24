Zaloguj się lub Zarejestruj

W tym kraju można już kupić GTA 6! Kto wyprzedził Polaków?

Maciej Petryszyn
2026/06/24 17:00
0
0

Po tylu latach oczekiwania kilkanaście godzin w jedną albo drugą stronę nie powinno robić różnicy. Ale przecież chodzi tutaj o Grand Theft Auto 6.

Tak więc pewnie zżera was zazdrość, ale są tacy, którzy mogą już kupić swoją kopię GTA 6. I nie potrzebują do tego żadnych magicznych trików.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Nowozelandczycy uprzedzili resztę świata

Wszystko odbywa się zupełnie legalnie i oficjalnymi kanałami. Nie trzeba się gimnastykować, by już teraz móc kupić swoje własne Grand Theft Auto 6. Wystarczy spełnić tylko jeden warunek – mieszkać w Nowej Zelandii. To właśnie w tym kraju z uwagi na różnicę czasu przedsprzedaż nadchodzącego hitu Rockstara ruszyła. Wszystko dlatego, że Take-Two postanowiło, iż w każdym miejscu preordery zostaną uruchomione o północy czasu lokalnego. Tymczasem znajdująca się na południowo-zachodnim Pacyfiku wyspa znajduje się w strefie czasowej GMT+12, co oznacza, iż czasowo jest ona 10 godzin do przodu względem Polski.

GramTV przedstawia:

W efekcie, gdy u nas była jeszcze godzina 14:00, w Nowej Zelandii wybiła godzina Zero – dosłownie i w przenośni. W tamtejszych wersjach Microsoft Store oraz PlayStation Store możliwość kupienia Grand Theft Auto 6 została już odblokowana. I to zarówno w wersji podstawowej, jak i Edycji Ultimate, która z jednej strony dodaje sporo nowej zawartości, a z drugiej spotkała się z dużą krytyką graczy. W nadchodzących godzinach kolejne kraje dołączą do Nowozelandczyków, aż wreszcie przyjdzie pora również i na Polskę. Ale to właśnie tamtejsza społeczność będzie mogła szczycić się tym, iż była pierwszą, która oficjalnie mogła nabyć GTA 6.

Grand Theft Auto 6 na rynek trafi 19 listopada 2026 roku, ukazują się na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Produkcję będzie można nabyć w dwóch wersjach – zwykłej za 79,99 dolarów oraz Ultimate za 99,99 dolarów. Pozostaje jednak pytanie, co z edycją kolekcjonerską oraz GTA Online, w temacie którego pojawił się niepokojący wpis na oficjalnej stronie PlayStation.

Źródło:https://insider-gaming.com/you-can-pre-order-gta-6-right-now-in-new-zealand/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
przedsprzedaż
GTA VI
GTA 6
Nowa Zelandia
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
preordery
preorder
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112