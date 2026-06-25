W tym filmie tylko pies będzie miał imię. Nowy Wilkołak na pierwszym zdjęciu

Twórca Nosferatu pozostaje wierny klasycznym historiom grozy. Jego następny film ma być kolejną realistyczną interpretacją ponadczasowego mitu.

Robert Eggers najwyraźniej znalazł przepis na własny filmowy język. Po bardzo dobrze przyjętym Nosferatu, który udowodnił, że klasyczne opowieści grozy wciąż mogą zachwycać współczesną publiczność, reżyser nie zamierza odchodzić od tego kierunku. Jego kolejnym projektem będzie Werwulf – nowa interpretacja legendy o wilkołakach. Właśnie zademonstrowano pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu. Widać na nim głównego aktora – to Aaron Taylor-Johnson. Werwulf – pierwsze zdjęcie z nowego filmu twórcy Nosferatu Jak przystało na twórcę Czarownicy, Lighthouse czy Wikinga, nie należy spodziewać się efektownego horroru pełnego widowiskowych scen akcji. Eggers ponownie stawia na historyczną wiarygodność i odtworzenie dawnych wierzeń. Akcja filmu rozgrywa się w XIII-wiecznej Wielkiej Brytanii, a scenariusz powstał w oparciu o średniowieczne przekazy dotyczące wilkołaków.

Reżyser zdradził przy okazji pierwszego wywiadu poświęconego produkcji kilka nietypowych szczegółów. Jednym z nich jest fakt, że żadna z postaci nie będzie miała imienia. Wyjątek stanowi jedynie... pies.

GramTV przedstawia:

W główną rolę wciela się Aaron Taylor-Johnson, który zagra mężczyznę zmagającego się z tajemniczą przemianą. Na ekranie towarzyszyć mu będą Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Ralph Ineson oraz Bodhi Rae Breathnach. Za zdjęcia ponownie odpowiada Jarin Blaschke, operator wszystkich dotychczasowych filmów Eggersa. Sam reżyser nie ukrywa, że Werwulf może okazać się jego najmroczniejszym dziełem. Wcześniej określał scenariusz jako najciemniejszy tekst, jaki kiedykolwiek napisał. Co ciekawe, początkowo planował nakręcić film w czerni i bieli, jednak ostatecznie zdecydował się na zdjęcia w kolorze. Produkcja została zrealizowana na taśmie 35 mm z wykorzystaniem klasycznych proporcji obrazu 1.37:1. Jeśli Nosferatu był próbą przywrócenia ekranowego blasku wampirom, Werwulf zapowiada się na podobnie ambitną próbę odświeżenia mitu o wilkołaku. Eggers po raz kolejny chce odejść od dotychczasowego, hollywoodzkiego stylu przytaczania kultowych figur grozy, na rzecz surowej, historycznie osadzonej opowieści, która czerpie z autentycznych średniowiecznych wierzeń. Premiera filmu została wyznaczona na 25 grudnia 2026 roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









