W to mroczne fantasy zagracie tylko w goglach VR. Właśnie trafiło na kolejną platformę

Legendary Tales, długo wyczekiwane RPG w klimacie mrocznego fantasy, zadebiutowało na Meta Quest 3 i 3S. Gra wcześniej pojawiła się na PC VR i PlayStation VR2, zdobywając uznanie fanów dzięki rozbudowanej eksploracji lochów i wymagającej walce. Premiera wersji Quest pozwala w pełni doświadczyć tytułu w trybie solo lub w kooperacji online. Gra od teraz oferuje ponad 15 godzin rozgrywki i możliwość wspólnego przeżywania fabuły od początku do końca.

Legendary Tales debiutuje na Meta Quest 3

Legendary Tales stawia na walkę opartą na fizyce, gdzie precyzyjne parowanie i strategiczne wykorzystanie broni oraz mikstur jest kluczem do przetrwania. Gracze mogą zbierać materiały do rzemiosła, tworzyć własną broń i eksperymentować z alchemią. Rozbudowane drzewko umiejętności pozwala wybierać spośród klas wojownika, maga, łotrzyka lub hybrydy, co daje pełną kontrolę nad stylem rozgrywki.