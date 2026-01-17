Zaloguj się lub Zarejestruj

W to mroczne fantasy zagracie tylko w goglach VR. Właśnie trafiło na kolejną platformę

Jakub Piwoński
2026/01/17 14:30
0
0

Rozbudowany dungeon crawler w klimacie mrocznego fantasy trafia na Meta Quest 3.

Legendary Tales, długo wyczekiwane RPG w klimacie mrocznego fantasy, zadebiutowało na Meta Quest 3 i 3S. Gra wcześniej pojawiła się na PC VR i PlayStation VR2, zdobywając uznanie fanów dzięki rozbudowanej eksploracji lochów i wymagającej walce. Premiera wersji Quest pozwala w pełni doświadczyć tytułu w trybie solo lub w kooperacji online. Gra od teraz oferuje ponad 15 godzin rozgrywki i możliwość wspólnego przeżywania fabuły od początku do końca.

Legendary Tales
Legendary Tales

Legendary Tales debiutuje na Meta Quest 3

Legendary Tales stawia na walkę opartą na fizyce, gdzie precyzyjne parowanie i strategiczne wykorzystanie broni oraz mikstur jest kluczem do przetrwania. Gracze mogą zbierać materiały do rzemiosła, tworzyć własną broń i eksperymentować z alchemią. Rozbudowane drzewko umiejętności pozwala wybierać spośród klas wojownika, maga, łotrzyka lub hybrydy, co daje pełną kontrolę nad stylem rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Deweloperzy z Urban Wolf Games zapewniają, że wersja na Quest zawiera „najbardziej zaawansowane aktualizacje systemowe”, wcześniej niedostępne na PC VR i PS VR2. Już wkrótce pojawi się też rozszerzenie DLC Świt historii z nowymi mapami, przeciwnikami i przedmiotami. Legendary Tales jest dostępne na Meta Quest, PS VR2 i Steam, a premiera na nowych platformach pozwala fanom VR wreszcie w pełni zanurzyć się w mrocznym świecie tej produkcji.

Źródło:https://www.uploadvr.com/dark-fantasy-rpg-legendary-tales-arrives-on-quest/

News
VR
fantasy
Legendary Tales
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




