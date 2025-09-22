Nowy film z Gwiezdnych wojen na zwiastunie. To pierwsza kinowa produkcja Star Wars od 7 lat

Czy warto było czekać tak długo akurat na ten kinowy film z Gwiezdnych wojen?

Disney długo kazał nam czekać na pierwszy zwiastun The Mandalorian & Grogu, czyli kolejnego kinowego filmu z uniwersum Star Wars. Pierwotnie materiał miał ukazać się w ubiegłym tygodniu, ale wytwórnia opóźniła jego premierę w związku z kontrowersjami z programem Jimmy’ego Kimmela. Na szczęście zwiastun zadebiutował już w sieci i zobaczycie go poniżej.

The Mandalorian & Grogu w pierwszym zwiastunie

The Mandalorian & Grogu opowiada o samotnym mandaloriańskim łowcy nagród, Dinie Djarinie, który chroni Grogu, potężne dziecko wrażliwe na Moc, przed siłami pozostałymi po Imperium oraz innymi zagrożeniami. W trakcie podróży między bohaterami rozwija się silna, ojcowska więź, a jednocześnie trwa poszukiwanie przedstawicieli gatunku Grogu. Historia bada ich ewoluujące cele oraz więź z Mocą w latach następujących po upadku Galaktycznego Imperium, a według pogłosek fabuła ma obejmować konflikt z przywództwem Huttych.