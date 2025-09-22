Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film z Gwiezdnych wojen na zwiastunie. To pierwsza kinowa produkcja Star Wars od 7 lat

Radosław Krajewski
2025/09/22 15:05
Czy warto było czekać tak długo akurat na ten kinowy film z Gwiezdnych wojen?

Disney długo kazał nam czekać na pierwszy zwiastun The Mandalorian & Grogu, czyli kolejnego kinowego filmu z uniwersum Star Wars. Pierwotnie materiał miał ukazać się w ubiegłym tygodniu, ale wytwórnia opóźniła jego premierę w związku z kontrowersjami z programem Jimmy’ego Kimmela. Na szczęście zwiastun zadebiutował już w sieci i zobaczycie go poniżej.

The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu w pierwszym zwiastunie

The Mandalorian & Grogu opowiada o samotnym mandaloriańskim łowcy nagród, Dinie Djarinie, który chroni Grogu, potężne dziecko wrażliwe na Moc, przed siłami pozostałymi po Imperium oraz innymi zagrożeniami. W trakcie podróży między bohaterami rozwija się silna, ojcowska więź, a jednocześnie trwa poszukiwanie przedstawicieli gatunku Grogu. Historia bada ich ewoluujące cele oraz więź z Mocą w latach następujących po upadku Galaktycznego Imperium, a według pogłosek fabuła ma obejmować konflikt z przywództwem Huttych.

GramTV przedstawia:

Reżyserem jest Jon Favreau, który brał udział w tworzeniu serialu The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne. Producentami są Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni oraz Ian Bryce.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

The Mandalorian & Grogu – plakat

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

