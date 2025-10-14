W ten sposób DC wygrywa z Marvelem na każdym polu. A powód jest prosty

I nie chodzi o wyniki sprzedaży.

Jak zwraca uwagę serwis Comicbook.com, w najnowszym zestawieniu jakościowym amerykańskiego rynku komiksowego widać wyraźnie, że DC Comics radzi sobie obecnie lepiej od Marvela. Nie chodzi tu o sprzedaż — ta wciąż rozkłada się mniej więcej po równo między obu gigantów — lecz o spójność artystyczną i tożsamość ich uniwersów. Komiksy DC wiedzą czym chcą być Oba wydawnictwa znajdują się dziś w dobrym momencie. DC rozwija swoje nowe Absolute Universe, a Marvel – Ultimate Universe. Oba projekty zostały przyjęte entuzjastycznie i oferują świeże spojrzenie na znanych bohaterów. Różnica polega jednak na tym, że – jak zauważa Comicbook.com – DC dokładnie wie, czym chce być.

DC od kilku lat konsekwentnie buduje swoją wizję bohaterstwa wokół idei nadziei i moralnej odwagi, a sam Superman został symbolicznie określony jako centrum całego multiwersum. Każda nowa seria, od Batmana Matta Fractiona po Supermana Joshuy Williamsona, podporządkowana jest tej spójnej wizji.

GramTV przedstawia:

Marvel natomiast – choć wciąż wydaje świetne tytuły, jak The Amazing Spider-Man Joe Kelly’ego czy Mortal Thor Ala Ewinga – nadal nie ma jednej, wyraźnej tożsamości. Światy Avengersów, X-Menów, Strażników Galaktyki czy magów pokroju Doktora Strange’a funkcjonują niezależnie od siebie, co zdaniem analityków rozbija spójność całego uniwersum. W skrócie – DC stawia na emocjonalne centrum i wspólny ton, podczas gdy Marvel dopiero próbuje tę tożsamość zbudować. Efekt? Według wielu obserwatorów, w tym redakcji Comicbook.com, to właśnie DC nadaje dziś ton całej branży komiksowej. Co ciekawe, to zestawienie stanowi również ciekawy kontrapunkt dla rywalizacji obu studiów w kinie. Tam wciąż trudno wskazać wyraźnego zwycięzcę – zarówno DC, jak i Marvel są w fazie ponownego definiowania swoich filmowych uniwersów. Minimalnie szala przechyla się jednak na korzyść DC, które dzięki nowemu Supermanowi zaliczyło ostatnio lepszy wynik finansowy i, co ważne, odzyskało wizerunkową pewność siebie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





