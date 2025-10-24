Zaloguj się lub Zarejestruj

W tej mrocznej platformówce wcielimy się w bestię. SKINWALKER zapowiedziany przez Team17

Patrycja Pietrowska
2025/10/24 19:30
Zawierasz pakt z potworem, by uratować córkę.

Wydawca Team17 oraz studio deweloperskie SISMO Games ogłosiły intrygujący tytuł, który ma trafić na rynek w 2026 roku. Jest to SKINWALKER, platformówka akcji przeznaczona na konsole PlayStation 5, Xbox Series, Switch oraz komputery osobiste. Zgodnie z pierwszymi informacjami, gra będzie koncentrować się na mrocznej i emocjonalnej opowieści o ostatecznej ofierze.

SKINWALKER
SKINWALKER

Mroczna platformówka SKINWALKER zapowiedziana przez Team17 na 2026 rok

Fabuła koncentruje się wokół naukowca, ojca zmuszonego do ekstremalnych działań. W desperackiej próbie uratowania córki, która zmaga się ze śmiertelną chorobą, zawiera on pakt z potężną, tajemniczą istotą. W zamian za obietnicę lekarstwa, naukowiec przysięga lojalność bestii i zobowiązuje się do jej uwolnienia.

W ośrodku badawczym twojego ojca jest więziona tajemnicza istota. Przysięgasz potężnej bestii posłuszeństwo w desperackiej próbie uratowania twojej córki przed śmiertelną chorobą. Zawrzyj symbiozę ze stworzeniem, które oferuje ci w zamian wolność i lekarstwo.

Przemierzaj placówkę badawczą jako niepozorny naukowiec, wchodząc w interakcje ze współpracownikami i otoczeniem, aby zebrać informacje potrzebne do uwolnienia bestii. Przybieraj potworną postać bestii, aby przemykać przez szyby wentylacyjne i toczyć krwawe walki z żołnierzami i innymi stworzeniami w laboratorium.

Deweloperzy opisują motyw przewodni jako sytuację, w której „jeden koszmar leczy drugi”. Jako niepozorny naukowiec, gracz porusza się po placówce badawczej, zbierając niezbędne informacje oraz wchodząc w interakcje z otoczeniem i współpracownikami. Wybór odpowiedniej formy w określonych momentach jest kluczowy do pokonywania poziomów w najbardziej efektywny sposób.
Kiedy dochodzi do transformacji w potwora, rozgrywka przechodzi w dynamiczny tryb walki. Choć przelewanie krwi napotkanych żołnierzy jest nieuniknione, by przejść dalej, krwawe czyny nie pozostaną bez konsekwencji. Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że SKINWALKER ma zadebiutować w 2026 roku.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/side-scrolling-action-platformer-skinwalker-announced-for-ps5-xbox-series-switch-and-pc

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

