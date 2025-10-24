W tej mrocznej platformówce wcielimy się w bestię. SKINWALKER zapowiedziany przez Team17

Wydawca Team17 oraz studio deweloperskie SISMO Games ogłosiły intrygujący tytuł, który ma trafić na rynek w 2026 roku. Jest to SKINWALKER, platformówka akcji przeznaczona na konsole PlayStation 5, Xbox Series, Switch oraz komputery osobiste. Zgodnie z pierwszymi informacjami, gra będzie koncentrować się na mrocznej i emocjonalnej opowieści o ostatecznej ofierze.
Mroczna platformówka SKINWALKER zapowiedziana przez Team17 na 2026 rok
Deweloperzy opisują motyw przewodni jako sytuację, w której „jeden koszmar leczy drugi”. Jako niepozorny naukowiec, gracz porusza się po placówce badawczej, zbierając niezbędne informacje oraz wchodząc w interakcje z otoczeniem i współpracownikami. Wybór odpowiedniej formy w określonych momentach jest kluczowy do pokonywania poziomów w najbardziej efektywny sposób.
W ośrodku badawczym twojego ojca jest więziona tajemnicza istota. Przysięgasz potężnej bestii posłuszeństwo w desperackiej próbie uratowania twojej córki przed śmiertelną chorobą. Zawrzyj symbiozę ze stworzeniem, które oferuje ci w zamian wolność i lekarstwo.
Przemierzaj placówkę badawczą jako niepozorny naukowiec, wchodząc w interakcje ze współpracownikami i otoczeniem, aby zebrać informacje potrzebne do uwolnienia bestii. Przybieraj potworną postać bestii, aby przemykać przez szyby wentylacyjne i toczyć krwawe walki z żołnierzami i innymi stworzeniami w laboratorium.
