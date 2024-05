W tej grze wyleczymy prawdziwie kosmiczne choroby. Galacticare z datą premiery

Zadaniem graczy będzie bowiem leczenie pacjentów zarówno rasy ludzkiej, jak i różnych gatunków kosmitów. Miłośnicy budowania będą mogli zaprojektować i modernizować szpital, a także zarządzać personelem czy prowadzić badania. Pacjenci będą natomiast zgłaszać się z bardzo konkretnymi potrzebami, a każdy gatunek wymagać będzie odpowiedniej opieki. Galacticare zaoferuje tryb piaskownicy, a także kampanię fabularną.

Na ratunek galaktyce! Następny, proszę! Wciel się w rolę nowego dyrektora Galacticare, któremu przypadło w udziale zadanie zbudowania sieci szpitali i zarządzania nimi tak, by ich pacjenci pożyli możliwie jak najdłużej — a wszystko to dla sporej kasy! No i dlatego, że tak należy. – głosi opis gry.