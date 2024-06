W tej grze strategicznej przejmiemy stery nad głównym studiem w Hollywood

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników gier o zarządzaniu. Hollywood Animal to bowiem nowa gra strategiczna, która przenosi graczy do ery początków kina dźwiękowego i pozwala zarządzać wytwórnią filmową na własnych warunkach. Co najważniejsze, można już bezpłatnie wypróbować tytuł w ramach wersji demonstracyjnej.