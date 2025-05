W te gry na pewno zagramy w dzień premiery Nintendo Switch 2. Twórcy są gotowi na start

Nintendo zapowiada również, że w kolejnych miesiącach do biblioteki gier dołączą nowe tytuły – część z nich została już zapowiedziana, inne czekają na ogłoszenia z konkretnymi datami premier. Jednym z jeszcze niepotwierdzonych tytułów mających zadebiutować na Nintendo Switch 2 jest Cronos The New Dawn: nadchodzący horror od polskiego Bloober Team.