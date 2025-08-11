Historyczny rekord w Super Mario Bros. Największy postęp w speedrunie gry od dekady

Super Mario Bros ma już prawie cztery dekady na karku, a mimo to wciąż potrafi zaskakiwać społeczność speedrunnerów. Choć mogłoby się wydawać, że najszybsza możliwa sekwencja ruchów w tej kultowej platformówce od Nintendo została już dawno odkryta, najnowszy rekord świata pokazuje, że wciąż jest miejsce na spektakularne poprawki. Speedrunner Niftski, dotychczasowy rekordzista w kategorii Any%, pobił swój własny wynik w kategorii Warpless aż o pięć sekund, co jest największym skokiem w tej dziedzinie od ponad dekady.

Super Mario Bros – padł nowy, niezwykły rekord w speedrunie gry

Tym razem Niftski skupił się na rozgrywce bez używania charakterystycznych zielonych rur, które pozwalają omijać całe poziomy. Podczas transmisji na żywo udało mu się uratować księżniczkę Peach w czasie 18 minut i 49,972 sekundy. Dla porównania, w 2019 roku rekord wynosił 19 minut i 2 sekundy, a od tamtej pory kolejne próby skracały wynik zazwyczaj o zaledwie sekundę rocznie. W 2023 roku Niftski ustanowił rekord 18 minut i 54 sekundy, a teraz poprawił go o ogromny wynik.