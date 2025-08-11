Zaloguj się lub Zarejestruj

Historyczny rekord w Super Mario Bros. Największy postęp w speedrunie gry od dekady

Radosław Krajewski
2025/08/11 16:30
Czegoś takiego społeczność klasycznego Mario nie widziała od ponad dekady.

Super Mario Bros ma już prawie cztery dekady na karku, a mimo to wciąż potrafi zaskakiwać społeczność speedrunnerów. Choć mogłoby się wydawać, że najszybsza możliwa sekwencja ruchów w tej kultowej platformówce od Nintendo została już dawno odkryta, najnowszy rekord świata pokazuje, że wciąż jest miejsce na spektakularne poprawki. Speedrunner Niftski, dotychczasowy rekordzista w kategorii Any%, pobił swój własny wynik w kategorii Warpless aż o pięć sekund, co jest największym skokiem w tej dziedzinie od ponad dekady.

Super Mario Bros – padł nowy, niezwykły rekord w speedrunie gry

Tym razem Niftski skupił się na rozgrywce bez używania charakterystycznych zielonych rur, które pozwalają omijać całe poziomy. Podczas transmisji na żywo udało mu się uratować księżniczkę Peach w czasie 18 minut i 49,972 sekundy. Dla porównania, w 2019 roku rekord wynosił 19 minut i 2 sekundy, a od tamtej pory kolejne próby skracały wynik zazwyczaj o zaledwie sekundę rocznie. W 2023 roku Niftski ustanowił rekord 18 minut i 54 sekundy, a teraz poprawił go o ogromny wynik.

Speedrunowy YouTuber SummoningSalt nie krył zdumienia:

Jak w ogóle można zrobić coś takiego z tabelą wyników tak popularnej gry jak Super Mario Bros lol?

Sam Niftski również był w szoku, mimo że to on naciskał wszystkie przyciski:

O mój Boże, to mój najtrudniejszy rekord świata w historii. To nie jest prawdziwe. To się nie dzieje. Nie ma mowy… To było pełne autopilotowanie… To nie wydaje się prawdziwe. To naprawdę nie wydaje się prawdziwe.

Jego niesamowity wyczyn zobaczycie w wideo poniżej.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/super-mario/how-do-you-even-do-this-to-a-leaderboard-of-a-popular-game-like-super-mario-bros-speedrunner-beats-the-platformers-world-record-by-5-seconds-the-biggest-jump-in-over-a-decade/

News
Nintendo
rekord
platformówka
speedrun
Mario
Super Mario Bros.
Niftski
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

