W taki sposób twórcy Diablo chcą walczyć o lepsze płace i swoje prawa

Twórcy utworzyli związek zawodowy. To nie pierwszy taki przypadek w Blizzardzie i nie pierwszy w całym Microsoft.

W Blizzard Entertainment powstał kolejny potężny związek zawodowy. Tym razem do organizacji przystąpili twórcy z Team 3, czyli zespołu odpowiedzialnego za serię Diablo. Według danych podanych przez Communication Workers of America (CWA), ponad 450 deweloperów zdecydowaną większością głosów poparło wniosek o utworzenie związku zawodowego. To jedna z największych organizacji zrzeszających twórców w ramach marki Diablo w ostatnich latach. Blizzard coraz bardziej uzwiązkowiony Historia związków zawodowych w Activision Blizzard rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy to zespół ds. zapewnienia jakości w Raven Software założył Game Workers Alliance – pierwszą tego typu organizację w firmie. Od tamtej pory powstało kilka innych związków, m.in. w zespołach Warcraft i Overwatch.

Teraz do grona dołącza także Diablo, co ma szczególne znaczenie w kontekście serii zwolnień w Microsoft, do którego Blizzard należy od zeszłego roku. Tylko w 2025 roku firma zredukowała zatrudnienie o około 15 tysięcy osób, a cięcia dotknęły również twórców gier. Według CWA, nowy związek ma zapewnić deweloperom Diablo większą ochronę, możliwość walki o lepsze płace, świadczenia i prawa pracownicze. Jeden z największych związków w Microsoft Co warto podkreślić, nowa organizacja w Blizzard jest jednym z największych związków zawodowych w całym Microsoft. Ustępuje jedynie grupie liczącej około 500 pracowników World of Warcraft, która powstała jako pierwsza w lipcu 2024 roku. Do tej pory w ramach CWA zrzeszonych jest już ponad 3500 osób pracujących w Microsoft, z czego spora część to zespoły deweloperskie w Blizzardzie.

Sierpień okazał się wyjątkowo intensywny dla ruchu związkowego w studiu. 13 sierpnia własny związek zawodowy powołał także zespół ds. rozwoju fabuły i serii gier Blizzard, zrzeszający animatorów, specjalistów filmowych i scenarzystów. Organizacja ta była pierwszym tego typu związkiem w Ameryce Północnej, co stanowi istotny precedens dla całej branży.nMasowe zwolnienia i rosnąca presja związana z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji (AI) sprawiają, że deweloperzy coraz chętniej organizują się w związki zawodowe, by wzmocnić swoją pozycję w dynamicznie zmieniającej się branży gier.

