W Spider-Man: Miles Morales zagracie wszędzie. Gra będzie działać na Steam Deck

Zgodnie z zapowiedzią już w tym tygodniu na komputerach osobistych zadebiutuje Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Tymczasem tuż przed debiutem produkcji na nowej platformie deweloperzy ze studia Insomniac Games postanowili podzielić się dobrą wiadomością dla wszystkich miłośników Steam Decka. Jak można się było spodziewać, przygody Milesa Moralesa otrzymają pełne wsparcie dla sprzętu Valve.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales otrzyma pełne wsparcie dla Steam Decka

Pecetowa wersja gry Marvel’s Spider-Man: Miles Morales otrzymała status „zweryfikowana”, a to oznacza, że produkcja jest „w pełni funkcjonalna na Steam Decku i świetnie działa ze wbudowanym sterowaniem i ekranem”. Nie jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ wydane w sierpniu bieżącego roku na komputerach osobistych Marvel’s Spider-Man Remastered także może pochwalić się pełnym wsparciem dla urządzenia Valve.



Na koniec przypomnijmy, że gra Marvel’s Spider-Man: Miles Morales zadebiutuje na komputerach osobistych już 18 listopada, czyli w najbliższy piątek. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji w wersji na PlayStation 5, to serdecznie zapraszamy do lektury: Marvel's Spider-Man: Miles Morales – recenzja.

Wczytywanie ramki mediów.