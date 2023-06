W obsadzie filmu znaleźli się: Paul Dano (Fabelmanowie), Sebastian Stan (Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz), Seth Rogen (Pam & Tommy), Pete Davidson (Bodies, Bodies, Bodies), Shailene Woodley (Gwiazd naszych wina), America Ferrera (Brzydula Betty), Vincent D'Onofrio (Daredevil), Nick Offerman (The Last of Us) i Clancy Brown (John Wick 4).