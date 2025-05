W remasterze Obliviona znaleziono mounta - konia ducha. Gracze zastanawiają się czy to błąd, czy ukryty przez Bethesdę sekret

Takie rzeczy tylko w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Gracz znalazł konia w formie ducha, ale nikt nie wie czy jest to ukryty sekret przez Bethesdę czy zwykły błąd.

Gra pierwotnie zadebiutowała w 2006 roku, więc wydawałoby się, że każdy zakątek Cyrodiil został już dawno odkryty. A jednak od czasu do czasu ktoś natrafia na coś, co zaskakuje nawet największych znawców Obliviona. Tak było ostatnio, gdy jeden z graczy odkrył... widmowego konia, na którym można jeździć.

Urok Oblivion Remastered nie tkwi jedynie w odświeżonej grafice czy głębokim systemie magii. To także magia odkrywania w przypadku, gdy nowi gracze po raz pierwszy doświadczają tego, co weterani pamiętają sprzed lat. Sekrety ukryte na mapie, kreatywne kombinacje zaklęć łamiące mechaniki gry i uświadomienie sobie, jak złożone są systemy Obliviona w porównaniu do Skyrima. Bywa i tak, że gracze odkrywają również coś, czego nikt nigdy wcześniej nie znalazł, jak choćby konia ducha.

Jednak Taric twierdzi, że koń jest w pełni grywalny. Można na nim jeździć, przenosi się z graczem przez szybkie podróże i można go odstawić do stajni. To zaskoczyło nawet najbardziej doświadczonych fanów, ponieważ w oryginalnej wersji gry nie istniał taki koń, a błąd powinien był zniknąć po kilku ekranach ładowania. Czy zatem jest to nowy element dodany do remastera? Jeszcze inni sugerują, że gracz mógł przypadkowo rzucić zaklęcie na konia, a efekt przez błąd w silniku utrzymuje się w nieskończoność.

Niezależnie od przyczyny, gracz może cieszyć się z widmowego konia podczas reszty przygody w Cyrodiil, chyba że Bethesda postanowi coś z tym zrobić, a na jego szczęście – na to się nie zanosi.

Przypomnijmy, że The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered miało swoją premierę 22 kwietnia. W remaster można zagrać na PC oraz konsoli Xbox Series X/S. Warto również zwrócić uwagę, na świetne wyniki jakie uzyskuje najnowsze dzieło Bethesdy.