W Polsce startuje nowa platforma streamingowa. Znamy szczegóły

Do Polski wchodzi nowa platforma streamingowa. Oficjalnie potwierdzono, że ADN, czyli Animation Digital Network, zadebiutuje w naszym kraju już 30 marca, a uruchomienie serwisu planowane jest na popołudnie. Tym samym użytkownicy otrzymają nową platformę z filmami i serialami anime.

ADN – platforma streamingowa z anime wchodzi do Polski. Jest data premiery startu serwisu

Serwis, który zdobył popularność między innymi we Francji oraz w Niemczech, przygotowuje się do wejścia na nowy rynek z całkiem solidnym zapleczem. W dniu premiery użytkownicy otrzymają dostęp do ponad 60 serii oraz przeszło 1000 odcinków anime. W katalogu znajdą się zarówno dobrze znane tytuły, jak i produkcje, które po raz pierwszy pojawią się z polskimi napisami.