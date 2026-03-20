W Polsce startuje nowa platforma streamingowa. Znamy szczegóły

Radosław Krajewski
2026/03/20 16:00
Fani tych produkcji otrzymają dostęp do ponad 60 tytułów na start.

Do Polski wchodzi nowa platforma streamingowa. Oficjalnie potwierdzono, że ADN, czyli Animation Digital Network, zadebiutuje w naszym kraju już 30 marca, a uruchomienie serwisu planowane jest na popołudnie. Tym samym użytkownicy otrzymają nową platformę z filmami i serialami anime.

Serwis, który zdobył popularność między innymi we Francji oraz w Niemczech, przygotowuje się do wejścia na nowy rynek z całkiem solidnym zapleczem. W dniu premiery użytkownicy otrzymają dostęp do ponad 60 serii oraz przeszło 1000 odcinków anime. W katalogu znajdą się zarówno dobrze znane tytuły, jak i produkcje, które po raz pierwszy pojawią się z polskimi napisami.

Jedną z potwierdzonych pozycji jest The Eminence in Shadow. Co istotne, widzowie od razu otrzymają dostęp do pierwszego oraz drugiego sezonu tej serii, co może być mocnym argumentem dla fanów szukających nowych platform z aktualną ofertą.

To jednak dopiero początek planów ADN związanych z Polską. Firma zapowiada, że w najbliższych dniach przed premierą będzie stopniowo odsłaniać kolejne elementy oferty. Wśród zapowiedzianych informacji znajdą się szczegóły dotyczące pełnej biblioteki dostępnej na start, ceny subskrypcji, funkcjonalności platformy oraz dodatkowych opcji dla użytkowników.

Warto wspomnieć, że znany z serwisu X Radosław Koch ujawnił listę anime z ADN, które posiadają polskie napisy. Obecna lista obejmuje 34 tytuły, które zobaczycie na grafice poniżej. Nie jest to jeszcze kompletna, ani tym bardziej potwierdzona lista, więc nie wiadomo, czy na start platformy w Poslce właśnie te anime będą dostępne w ofercie.

Źródło:https://news.animationdigitalnetwork.com/pl/2026/03/17/adn-w-polsce-od-30-marca-ponad-60-anime-na-start/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

