W pierwotnej wersji Wiedźmina 3 Geralt miał być członkiem Dzikiego Gonu. Finał mógł wyglądać zupełnie inaczej

Wiedźmin 3: Dziki Gon od samego początku nie ukrywał, kto będzie głównym zagrożeniem. Przerażający jeźdźcy w czaszkowych zbrojach jasno wskazywali, że nie mają przyjaznych zamiarów, ale co gdyby dołączył do nich Geralt?

Geralt musiał odnaleźć swoje dziecko przeznaczenia, czyli Ciri, która która uciekała przed Dzikim Gonem, przemierzając różne światy. Finał tej historii znamy dobrze – widowiskowa walka z Eredinem na tonącym statku. Jak się jednak okazuje się, CD Projekt Red początkowo planował zupełnie inny obrót wydarzeń. We wczesnych wersjach scenariusza Geralt miał dołączyć do Dzikiego Gonu i stać się jednym z jego jeźdźców! Choć ostatecznie miało dojść do konfrontacji, sam pomysł był znacznie bardziej radykalny niż to, co otrzymaliśmy w finalnej grze.

Geralt w Dzikim Gonie? Przez chwilę to było możliwe!

W rozmowie z PC Gamer główny scenarzysta gry, Marcin Blacha, ujawnił kulisy tej koncepcji: